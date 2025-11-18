Desconocidos derriban la cruz de Morkaiku en Elgoibar (Gipuzkoa), construída en el franquismo

SAN SEBASTIÁN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Desconocidos han derribado esta pasada noche la cruz de Morkaiku de la localidad guipuzcoana de Elgoibar, construída durante el régimen franquista. La Ertzaintza y la Policía local trabajan en el esclarecimiento de los hechos tras localizar dos turismos con material con el que se pudo tirar la cruz.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Elgoibar ha recordado que "lleva años" haciendo "memoria histórica y democrática" y su intención "siempre ha sido cambiar el significado de esa cruz". Por eso, ha explicado que "se le quitó el letrero y se dejó como simple testigo de los hechos de la época recordando las victimas de entonces".

El Consistorio ha indicado que, según las recomendaciones técnicas de los expertos, "se considera más adecuado para recuperar la memoria democrática de Elgoibar no derribar la cruz". Teniendo en cuenta eso, el ha planteado la colocación de un panel que "dé un significado renovado a la cruz", así como incorporarla a la Ruta de la Memoria, "recuperar y difundir la historia y la memoria democrática" de la localidad.

Desde el Ayuntamiento han insistido en que su intención "siempre ha sido realizar una actividad pedagógica para que la construcción no se vea como un objeto aislado, dándole un contexto, al tiempo que pone en valor el recorrido que hay en el pueblo". Así, ha apuntado que ha querido tratar el tema "en la mesa de convivencia, escuchando la opinión de todos los partidos y velando por la participación de diferentes expertos".

Para el Ayuntamiento, "la cruz, su tamaño y su ubicación frente a las fosas de Zirardamendi, ofrece una imagen de la dimensión del horror de la Guerra y del carácter totalitario del régimen franquista", y su supresión "supone la eliminación o, al menos, la derogación de esta realidad".

Además, ha aseverado que, en la actualidad, para los elgoibarreses, la cruz de Morkaiku "no es un lugar de recuerdo o exaltación del régimen franquista, pierde su significado original y es identificada con el montañismo y un símbolo más de nuestro pueblo".

"La desactivación y renovación de significados de lugares y elementos relacionados con las violaciones de los Derechos Humanos y los denominados 'Monumentos Incómodos' es una política tradicional a nivel internacional", han explicado desde el Consistorio.

Finalmente, ha incidido en que el objetivo del Ayuntamiento "siempre" ha sido "hacer memoria y retirar los símbolos franquistas que expresa Gogora (Instituto vasco de la Memoria) y dar su significado a quienes les corresponde".