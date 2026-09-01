'El desencanto' de Jaime Chávarri inaugurará 'Klasikoak' del Festival de San Sebastián, que proyectará nueve películas

'El Desencanto' De Jaime Chávarri Inaugurará 'Klasikoak' Del Festival De San Sebastián - GARI GARAIALDE/SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

'El desencanto' (1976), la película de Jaime Chávarri que hace 50 años sus responsables retiraron de la programación del Festival de San Sebastián, inaugurará la sección 'Klasikoak' de la 74 edición del certamen. Será el primero de nueve títulos entre los que también figuran trabajos de Lisa Cholodenko, Ana Díez, Milos Forman, Pere Portabella, Jacques Tati, Fernando Trueba, Andrzej Vajda y Agnès Varda.

La selección de obras restauradas ha sido dada a conocer este martes en rueda de prensa por los directores del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y de la Filmoteca Vasca, Joxean Fernández, quienes han presentado además los distintos carteles de las tres programaciones que integran la iniciativa Klasikoak.

Las tres programaciones se componen de la sección homónima del Festival; su retrospectiva clásica, dedicada en esta edición al director y guionista José Giovanni; y el ciclo coorganizado con Filmoteca Vasca, que contará con 'Casablanca' como el primero de los once títulos que se proyectarán entre octubre y diciembre en Vitoria, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y San Juan de Luz.

Así, en total, bajo la marca 'Klasikoak' se ofrecerán entre septiembre y diciembre 40 títulos repartidos en 101 proyecciones de clásicos antiguos y modernos, tanto películas consagradas como hallazgos.

'Klasikoak' es un programa que no está planteado "como un mero ejercicio de nostalgia". "Lo que proponemos es contemplar el cine del pasado con los ojos del presente porque las películas no permanecen inmutables. En cada nueva proyección nuestra manera de mirarlas puede cambiar y, de hecho, un clásico de hace 50 o 60 años nos puede hablar de temas muy vigentes y servir para nos hagamos nuevas preguntas", ha señalado Rebordinos.

SECCIÓN KLASIKOAK

La inauguración de 'Klasikoak' servirá, según han explicado, como "acto de reparación" a 'El desencanto' (1976), película de Jaime Chávarri (Madrid, 1943) que no llegó a competir en la 24 edición del Festival de San Sebastián porque sus responsables la retiraron de la programación en protesta por el asesinato del manifestante Josu Zabala a manos de la Guardia Civil. Tabakalera acogerá hasta el 27 de septiembre una exposición sobre el filme y cómo su retirada fue decisiva en la posterior democratización del Festival.

'High Art' (1998), que cuenta el romance entre una joven becaria en una empresa de revistas y una fotógrafa drogadicta, fue el primer largometraje escrito y dirigido por Lisa Cholodenko (Los Ángeles, 1964), quien después firmó títulos como 'Laurel Canyon' (La calle de las tentaciones, 2002), 'Cavedweller' (Regreso al hogar, 2004) y 'The Kids Are Alright' (Los chicos están bien, 2010). Su debut compitió en Sundance, donde su guion fue distinguido con el Premio Waldo Salt, y participó en la Quincena de Cineastas de Cannes.

La sección contará además con la ya anunciada proyección de 'Ander eta Yul' (1988), de Ana Díez (Tudela, 1957). En una versión restaurada por la Filmoteca Vasca y EITB, esta obra destacada de la cinematografía vasca se proyectará en 4K, regresa al certamen donostiarra donde se estrenó hace 38 años, concretamente, en Zabaltegi-New Directors, y por la que se llevó el Goya a mejor directora novel.

'One flew over the cuckoo's nest' (Alguien voló sobre el nido del cuco, 1975), de Milos Forman (Cáslav, 1932 - Danbury, EEUU, 2018), ganó cinco Oscars, entre ellos los de mejor película, director y mejor interpretación masculina (Jack Nicholson) y femenina (Louise Fletcher). Tras dirigir sus primeros filmes en su Checoslovaquia natal, en 1968 Forman se exilió en EEUU donde dirigió títulos tan exitosos como 'Amadeus' (1984), 'El escándalo de Larry Flynt' (1996) o 'Man on the Moon' (1999). En España rodó 'Los fantasmas de Goya' (2006), que contó con Javier Bardem en el reparto.

Una profesora, un escritor y un director de orquesta que coinciden en un cóctel es el punto de partida de 'Pont de Varsòvia' (Puente de Varsovia, 1989), la película con la que Pere Portabella (Figueres, 1927) estuvo por última vez en la Quincena de Cineastas de Cannes.

'Parade' (Zafarrancho en el circo, 1974) es el último largometraje de Jacques Tati (Le Pecq, 1907 - París, 1982) y podrá verse en San Sebastián 42 años después de su estreno en Cannes fuera de concurso. Para su despedida, Tati regresó al music-hall para la televisión sueca en un circo de Estocolmo, recuperando los números de mimo que lo hicieron célebre.

'Chicho o mientras el cuerpo aguante (una comedia didáctica)' (Sección Oficial, 1982) es un largometraje de no ficción sobre la vida del cantautor y filósofo Chicho Sánchez Ferlosio a través de sus canciones de resistencia. Se trata del segundo largometraje de Fernando Trueba (Madrid, 1955), y que este año presentará también en San Sebastián otra película musical, 'Bajañí', programada fuera de concurso como Proyección Especial de la Sección Oficial.

El Festival también volverá a mostrar 'Niewinni czarodzieje' (Los brujos inocentes, 1960), que fue una de las películas que participaron en 1961 en las II Jornadas Internacionales de Escuelas de Cinematografía en San Sebastián, y que es un retrato íntimo de la juventud urbana en la Polonia de la posguerra.

El cineasta polaco Andzrej Wajda (Suwalki, 1926 - Varsovia, 2016) concursó en la Sección Oficial con 'Wesele' (La boda, 1973), que ganó la Concha de Plata al mejor director; con 'Dyrygent' (El director de orquesta, Premio FIPRESCI, 1980), y con 'Czlowiek z zelaza' (El hombre de hierro, 1981), que fue antes Palma de Oro en Cannes y estuvo nominada al Oscar.

También se verá en Klasikoak 'Sans toi ni loi' (Sin techo ni ley, 1985), ganadora del León de Oro y del FIPRESCI en el Festival de Venecia dirigida por la pionera de la Nouvelle Vague, Agnès Varda (Ixelles, Bélgica, 1928 - París, 2019), la película recorre las últimas semanas de una joven vagabunda que aparece congelada en una zanja al sur de Francia.

JOSÉ GIOVANNI

Por otro lado, un total de 20 largometrajes estrenados entre 1960 y 2001 integrarán la retrospectiva dedicada al cineasta, guionista y novelista francés José Giovanni, figura indiscutible de la gran era del cine policíaco francés. En su 74 edición, el Festival de San Sebastián recuperará la práctica totalidad de la obra que Giovanni firmó como director, así como ocho títulos que escribió para realizadores como Jacques Becker, Jean-Pierre Melville, Jacques Deray, Claude Sautet, Henri Verneuil y Robert Enrico.

Organizado por el Festival y la Filmoteca Vasca con la colaboración de Filmoteca Española, el ciclo contará además con la publicación del libro 'José Giovanni. No hay vida plena sin piedad', escrito por Felipe Cabrerizo y editado por Quim Casas.

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

La Filmoteca Vasca y el Festival de San Sebastián continuarán con la programación de 'Klasikoak' entre octubre y diciembre. El ciclo comenzará con 'Casablanca' (Michael Curtiz, 1942), película que la Filmoteca proyecta por primera vez y cuyos protagonistas -Ingrid Bergman y Humphrey Bogart- son la imagen del cartel de esta edición.

En palabras de Joxean Fernández, "'Casablanca' es un clásico entre los clásicos de Hollywood". "Para quien no la conozca, descubrirla a estas alturas del siglo XXI en pantalla grande y versión original debería ser una inolvidable experiencia íntima; revisitarla en esas mismas condiciones debería ser volver a sentir que solo las dosis secretas y exactas de talento y azar pueden parir la perfección", ha afirmado.

'Casablanca' se proyectará el 7 de octubre en Vitoria (Artium Museoa), el 8 en Pamplona (Golem), el 9 en San Sebastián (Tabakalera), el 10 en Bilbao (Museo Bellas Artes) y el 12 en San Juan de Luz (Le Sélect).