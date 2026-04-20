Desviados a Asturias dos vuelos que tenían que aterrizar en el aeropuerto de Loiu por la niebla

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BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos vuelos que tenían que aterrizar este lunes a la mañana en el aeropuerto de Loiu han tenido que ser desviados a Asturias, debido a la baja visibilidad que había por la niebla, según ha informado Aena a Europa Press.

En concreto, los desvíos se han producido sobre las ocho de la mañana y se trataba de dos llegadas desde París y Barcelona que no han podido aterrizar y, finalmente, lo han hecho en Asturias. El resto de vuelos ha operado con normalidad.