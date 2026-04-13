Detenida una mujer de 43 años en Vitoria-Gasteiz por agredir y lesionar a su pareja

VITORIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 43 años ha sido detenida por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por agredir y causar diversas lesiones a su pareja, un hombre al que, además, había echado de casa.

Los hechos se produjeron poco antes de las ocho de la tarde del pasado viernes cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad en el barrio de Aranbizkarra observó a dos varones en actitud sospechosa en una zona ajardinada, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los policías se acercaron y observaron multitud de ropa esparcida. Cuando indagaron por el motivo, les explicaron que uno de los varones había tenido una discusión con su pareja en el domicilio y esta le había agredido y echado de casa.

Tras oír las manifestaciones de la sospechosa y en vista de las lesiones que presentaba el hombre, procedieron a la detención de la mujer por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica.