Detenido en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao detuvo este pasado miércoles a un varón de 24 años acusado de un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas, en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga. En su domicilio, los agentes hallaron diversas armas de fuego, entre ellas tres armas cortas, una pistola de tiro olímpico y una carabina, todas ellas preparadas para su uso y con abundante munición, así como gran cantidad significativa de cocaína ya dispuesta para su distribución, 15.695 euros en billetes fraccionados y lingotes de oro valorados en 5.443 euros .

Además, la operación policial ha permitido desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en un domicilio de la citada zona.

La investigación se inició a comienzos del pasado mes de enero tras diversas quejas vecinales que alertaban de un trasiego inusual de personas en las inmediaciones del inmueble. Las vigilancias realizadas por los agentes confirmaron la existencia de movimientos compatibles con la venta de droga, por lo que se activó el correspondiente dispositivo policial, según ha informado el ayuntamiento.

Como resultado de la intervención, y tras proceder al registro domiciliario autorizado judicialmente, los agentes localizaron una cantidad significativa de cocaína ya dispuesta para su distribución, así como útiles y material destinados a su manipulación y preparación para la venta.

En el interior de la vivienda se hallaron además diversas armas de fuego, entre ellas tres armas cortas, una pistola de tiro olímpico y una carabina, todas ellas preparadas para su uso y con abundante munición. Asimismo, se intervinieron armas simuladas o manipuladas y de aire comprimido.

Durante el registro también se localizaron 15.695 euros en billetes fraccionados, lingotes de oro valorados en 5.443,20 euros y varios billetes presuntamente falsificados, que se encuentran pendientes de peritaje.

El detenido convivía en el domicilio con su pareja sentimental, que ha sido investigada en el marco del procedimiento, y con sus dos hijos menores, de 5 y 8 años. Según las diligencias practicadas, tanto la sustancia estupefaciente como las armas -que estaban municionadas- se encontraban en estancias accesibles para los menores.

El arrestado, al que le constan antecedentes, fue puesto a disposición judicial en la tarde del día 19. Tras comparecer ante la autoridad judicial, el juez decretó su puesta en libertad, con la causa aún abierta.

La investigación continúa para determinar la procedencia y posible vinculación de las armas intervenidas con otros hechos delictivos en la Comunidad Autónoma. A tal efecto, han sido remitidas a la Ertzaintza para su análisis.

Por su parte, la sustancia estupefaciente y los billetes intervenidos serán enviados a los organismos competentes para su examen y correspondiente informe pericial.