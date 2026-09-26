Detenido en Errenteria (Gipuzkoa) tras robar a una persona y usar sus llaves para hurtar en una frutería

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este sábado en la localidad guipuzcoana de Errenteria a un joven de 22 años, acusado de un delito de robo con violencia, tras golpear a una persona para sustraerle sus pertenencias. Posteriormente, el arrestado ha utilizado las llaves de la víctima para acceder a una frutería de la localidad, de donde se ha llevado la caja registradora. El arrestado cuenta con trece detenciones previas por delitos similares.

Los hechos han ocurrido hacia las 23.50 horas de la noche del viernes. El salto de alarma de una frutería ha alertado a la Ertzaintza de que se estaba produciendo un robo en el interior del establecimiento.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas, cuyos agentes han observado que la puerta del establecimiento estaba abierta, aunque sin signos aparentes de forzamiento. En las inmediaciones, las dotaciones policiales han localizado a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, se ha ocultado detrás de unas escaleras. Tras ser identificado, en el posterior registro corporal se le han intervenido 112 euros fraccionados en varios billetes y monedas.

Poco después, se ha presentado en el lugar una trabajadora del establecimiento que ha mostrado a los agentes las imágenes de las cámaras de seguridad del interior. En las grabaciones se ha podido comprobar que las características físicas y la vestimenta del autor del robo coincidían plenamente con las del hombre que se encontraba retenido.

Simultáneamente a la actuación policial, se ha personado en la Ertzain-Etxea de Errenteria un hombre para denunciar que, unos 30 minutos antes, le habían golpeado para robarle una cartera con documentación personal y una mochila con las llaves de la frutería en la que trabajaba. La víctima, un hombre de 38 años, ha reconocido plenamente al sospechoso que se encontraba con los agentes como el autor del hecho.

Ante tales evidencias, las patrullas han procedido a la detención del sospechoso, un hombre de 22 años, acusado de un delito de robo con violencia y otro de robo con fuerza. El arrestado, que cuenta con 13 detenciones anteriores por hechos similares, ha sido conducido a dependencias policiales para la realización de las diligencias pertinentes. Una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.

Así mismo, una patrulla ha localizado en un parking cercano la caja registradora, la mochila y la cartera sustraídas, las cuales han sido ya restituidas a sus legítimos propietarios.