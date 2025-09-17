Detenido en Gernika (Bizkaia) por robar a punta de cuchillo a un hombre al que hirió en el forcejeo

Archivo - Sucesos.- Detenido en Santurtzi tras robar y herir de gravedad a una mujer en un portal de Portugalete - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un individuo de 22 años y con antecedentes policiales ha sido detenido en Gernika (Bizkaia) por robar a punta de cuchillo a un hombre, al que hirió con el arma en el forcejeo, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El pasado 9 de septiembre, un vecino de Gernika fue abordado por un hombre cuando iba a entrar en el portal de su vivienda. Según denunció posteriormente, el asaltante le agarró con los brazos del cuello y se produjo un forcejeo, en el que sacó un cuchillo y la víctima sufrió varios cortes en la mano al tratar de agarrar el arma. Finalmente, logró sustraerle el dinero y huyó del lugar.

Previamente, la víctima había estado en un salón recreativo y había obtenido un premio en una de las máquinas. De este hecho fue testigo otro cliente del local, con el que incluso llegó a fumar un cigarro en el exterior del establecimiento, que fue quien más tarde le robó de forma violenta en las inmediaciones de su domicilio.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Ertzain-etxea de Gernika permitieron identificar al autor de este delito y fue arrestado ayer en esta misma localidad. El detenido ha pasado esta mañana a disposición judicial.