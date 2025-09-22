Detenido un hombre de 38 años en Vitoria-Gasteiz, acusado de golpear y arrastrar por el suelo a su pareja

VITORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la mañana del pasado sábado a un varón, de 38 años, como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, tras golpear y arrastrar por el suelo a su pareja, ocasionándole heridas en la espalda.

La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos ocurrieron sobre las 7.30 horas cuando una llamada al 092 alertó de que una mujer estaba siendo agredida por un varón en la zona de la Fuente de los Patos.

Una patrulla llegó al lugar y se entrevistó con una testigo de los hechos y con la víctima. Al parecer, el hombre que no se encontraba en el lugar y era pareja sentimental de la víctima, la agredió en varias ocasiones, incluso llegando a arrastrarla por el suelo, ocasionándole erosiones en la espalda.

Tras aportar la descripción del varón, los policías procedieron a buscarle y le hallaron en las inmediaciones. Una vez escuchadas todas las versiones y después de observar algunas marcas en la víctima, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor.