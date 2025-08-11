Detenido un hombre de 43 años por agredir a su ex pareja en presencia del hijo menor de ambos

VITORIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron el pasado viernes a un hombre de 43 años, como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, tras agredir a su ex pareja en presencia del hijo menor de edad de ambos en un domicilio de la capital alavesa.

La Guardia Urbana ha indicado en un comunicado que los hechos ocurrieron alrededor de las 15.30 horas cuando una patrulla fue requerida por la Central de Coordinación policial para que se personara en un domicilio, ya que un varón había agredido a una mujer.

Los agentes se trasladaron al lugar y se entrevistaron con la víctima, con el presunto agresor y con varios testigos, que manifestaron haber visto cómo el hombre agredía a su ex pareja en presencia de su hijo menor de edad. En vista de las manifestaciones y de las lesiones que presentaba la fémina, se procedió a su detención.