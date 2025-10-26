Detenido un hombre tras realizar varios cortes a una persona en una pelea entre varios individuos en Eibar (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una hombre ha sido detenido la madrugada de este domingo en Eibar (Gipuzkoa) acusado de un delito de lesiones tras presuntamente haber realizado varios cortes a otra persona en una pelea entre cinco personas que ha tenido lugar en la plaza Unzaga de la localidad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, la Policía Municipal de Eibar recibió un aviso pasadas las tres de la madrugada de este domingo por una pelea entre varias personas que estaba teniendo lugar en la plaza Unzaga.

Los agentes, con apoyo de la Ertzaintza, procedieron a la identificación de los presuntos implicados y asistieron a una de las personas que había recibido varios cortes. La persona herida fue trasladada al Hospital de Mendaro.

Tras las pesquisas, la Ertzaintza procedió a la detención de un hombre acusado de un delito de lesiones, que durante la mañana del domingo ha pasado a disposición judicial. La Ertzaintza no descarta realizar más detenciones.