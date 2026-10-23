Detenido en Irun por tráfico de estupefacientes tras arrojar una riñonera con drogas a un contenedor

Material incautado tras un arresto en Irun - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la ciudad guipuzcoana de Irun a un hombre, de 34 años, acusado de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes tras arrojar una riñonera con drogas a un contenedor. En el interior de la misma localizaron hachís, cocaína, dos relojes de alta gama, dos alianzas y una cadena de oro, así como 820 euros en billetes y documentación.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el arresto se produjo a las cuatro y diez de la madrugada de este pasado jueves cuando una patrulla de la Ertzaintza se dirigía a atender un incidente en el barrio San Miguel de Irun. El recurso policial atendía el requerimiento de un vecino que había oído una fuerte discusión y gritos en una vivienda.

Al llegar a las inmediaciones del lugar, los agentes observaron cómo de la parte trasera del inmueble salía un individuo y arrojaba algo a un contenedor que se encontraba en la vía pública. Posteriormente, el individuo abandonaba el lugar.

Los ertzainas sospecharon que este individuo podría tener relación con el incidente, por lo que inspeccionaron el contenedor y encontraron una riñonera. En su interior localizaron dos trozos de hachís de 200 gramos, una bolsa con 140 gramos de cocaína, dos relojes de alta gama, dos alianzas y una cadena de oro, así como 820 euros en billetes y documentación.

Tras el hallazgo se estableció un dispositivo de búsqueda del sospechoso que había arrojado la riñonera, quien fue localizado poco después por una patrulla, procediendo a su arresto por un delito de tráfico de drogas.

La Ertzaintza solicitó una autorización judicial de entrada y registro de la habitación del arrestado y halló en su interior diversos instrumentos para el pesaje y manipulación de las sustancias estupefacientes, así como objetos susceptibles de haber sido robados. Además, la Ertzaintza investiga la procedencia de los relojes y joyas halladas en la riñonera por si fueran producto de algún acto delictivo.

El detenido, de 34 años, que fue arrestado en otras tres ocasiones e investigado en otras siete por diversos delitos, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales. Una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.