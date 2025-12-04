Detenido en Markina-Xemein (Bizkaia) tras localizar en su vehículo diversas drogas

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha sido detenido en la localidad vizcaína de Markina-Xemein tras localizar diversas sustancias estupefacientes en el vehículo en que viajaba, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos se han producido a las 2.40 horas de este jueves, cuando una patrulla que realizaba labores de protección ciudadana ha observado cómo un vehículo que circulaba por Markina-Xemein ha realizado una maniobra evasiva al advertir la presencia policial.

Los agentes han detenido el vehículo y han identificado a sus ocupantes. En el registro realizado al vehículo se han ocupado nueve pastillas de color rosa, más de 56 gramos de sulfato de anfetamina 'speed', repartidos en tres bolsitas, así como restos de plantas de marihuana.

El propietario y copiloto del vehículo, un hombre de 33 años de edad, ha sido detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.

Una vez finalizadas, el arrestado ha sido puesto en libertad a la espera del análisis de las sustancias y su posterior citación ante la autoridad judicial.