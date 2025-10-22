Detenido tras tratar de robar 102 botellas de whisky de un comercio de Erandio valoradas en más de 2.400 euros

BILBAO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 63 años de edad, fue detenido este pasado martes en Erandio acusado de un delito de hurto después de que intentara robar 102 botellas de whisky de un hipermercado de la localidad vizcaína, valoradas en más de 2.400 euros. El arrestado ya había intentado en otras ocasiones hurtos similares en el mismo lugar, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Minutos antes de las 13.00 horas de este pasado martes, empleados de un establecimiento del barrio de Asua en Erandio solicitaron la presencia de la Ertzaintza, ya que un cliente había sido sorprendido cuando trataba de hurtar 102 botellas de whisky con un precio de venta superior a los 2.400 euros.

Hasta el lugar de desplazaron recursos de la Ertzaintza que identificaron al autor, un hombre de 63 años de edad, que había sido retenido por los vigilantes de seguridad.

El implicado fue arrestado por un presunto delito de hurto en grado de tentativa y trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, fue puesto a disposición judicial.