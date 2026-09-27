Detenidos en Andoain (Gipuzkoa) cuatro jóvenes por hacer pintadas en varios vagones de tren

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este domingo en la localidad guipuzcoana de Andoain a cuatro jóvenes acusados de un delito de daños, tras ser sorprendidos realizando pintadas en varios vagones de tren en la estación de Renfe.

Los hechos han ocurrido este domingo cuando un aviso ha alertado a la Ertzaintza y a la Policía Local de que se estaban realizando pintadas en la estación de Renfe de Andoain, según ha informado Seguridad.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de ambos cuerpos, quienes han localizado a cuatro jóvenes que, al percatarse de la presencia policial, han huido a la carrera.

Los agentes han iniciado una persecución a pie y han logrado interceptarlos varios metros más adelante. En el momento de su interceptación, los jóvenes presentaban un fuerte olor a pintura y uno de ellos mostraba manchas visibles en su vestimenta.

En el registro superficial preventivo se le han incautado a otro de ellos un total de nueve boquillas para aerosoles, y posteriormente, tras realizar una inspección en la ruta de huida, las patrullas han localizado varios botes de spray ocultos junto a un seto.

Los agentes han comprobado que las pintadas realizadas en los vagones eran recientes y ocupaban una gran superficie. Ante tales evidencias, se ha procedido a la detención de los cuatro jóvenes, de 18, 20, 20 y 22 años, acusados de un presunto delito de daños.

Los detenidos han sido conducidos a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y, una vez finalizadas, han quedado en libertad a la espera de ser citados por la autoridad judicial.