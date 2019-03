Dferia de San Sebastián celebra este fin de semana su previa y saca a la calle nueve espectáculos por su 25 aniversario

Publicado 07/03/2019 17:00:28 CET

La feria, que arranca el lunes con el poder como temática, ofrecerá 36 funciones de 33 espectáculos de 32 compañías, ocho de ellas vascas

El festival de artes escénicas de San Sebastián dFeria, que celebrará su 25 edición del próximo lunes al jueves, día 14, ofrece este fin de semana su previa y saca a la calle el sábado nueve espectáculos, con entrada libre, en la iniciativa Kale Artean para conmemorar sus bodas de plata.

Kale Artean ofrecerá dos funciones de cada uno de los nueve espectáculos de humor, acrobacias y teatro programados en un itinerario de unas dos horas y media de duración que comenzará a las 16.30 horas y se repetirá a las siete de la tarde.

El recorrido arrancará en el Alderdi Eder con el espectáculo de danza 'Meeting point' de la compañía Ertza, reconocido como el mejor espectáculo de calle de 2018, en el que en 15 minutos dos jóvenes que proceden del mismo país pero de ciudades muy lejanas cruzan un charco de ocho mil kilómetros y dejan pasar varios años hasta encontrarse en el otro extremo del planeta, conocerse y descubrir lo que les une.

A continuación, Kale Artean se desplazará a la plaza de la Constitución donde habrá tres pequeños espectáculos. A las 16.55 en primer pase y a las 19.25 el segundo el campeón de yoyó en Japón Naoto Okada presentará el show multidisciplinar Yo-Yo, también de 15 minutos de duración.

Después, a las 17.10 y 19.40 horas la compañía de danza Kukai ofrecerá 'Topa' con coreografía de Jon Maya y Lluc Fruitós y también un cuarto de hora de duración. En 'Topa' cuatro jóvenes se encuentran en una plaza para bailar distintas disciplinas mostrando expresiones callejeras contemporáneas que comparten vida en las ciudades.

El tercer espectáculo en este espacio será la comedia visual de quince minutos de duración 'Men in coats' de la compañía británica del mismo nombre. Después, el espectáculo seguirá en la calle San Juan, junto al mercado de la Bretxa donde a las 17.50 y a las 20.20 horas UpARte ofrecerá el espectáculo de circo con técnicas acrobáticas acompañadas de humor 'Todo encaja' de 40 minutos de duración.

En el Boulevard, también junto a la Bretxa, a las 18.35 y 21.05 horas tendrá lugar el espectáculo 'Street pole dance, fire and pole' de danza en barra a cargo de la bailarina japonesa Meriko ; a las 18.50 y 21.20 horas Sara Álvarez y Ortzi Acosta ofrecerán el espectáculo multidisciplinar 'Begiradak'; y a las 19.10 y 21.40 horas Cyr Siux ofrecerán el espectáculo de circo 'Evolución', en el que un hombre primitivo se encuentra con el delicado mundo de un anillo danzante.

Finalmente, 'Les amants flammes' de Attrap'Lune con danza, circo y fuego durante 15 minutos pondrá fin a Kale Artean a las 22.00 horas en el quiosco del Boulevard. Esta propuesta se suma, también para conmemorar el 25 aniversario de dFeria, una pre-feria con el estreno del espectáculo de danza 'Sharing Home' de Denis Santacana en Gazteszena y 'Los cuernos de Don Friolera' de Morfeo Teatro en el Principal el 9 de marzo; y Macbeth de en el Victoria Eugenia el 10.

XXV EDICIÓN

La XXV edición de dFeria, con el poder como temática, contará con unos 400 acreditados del sector y ofrecerá 36 funciones, 33 espectáculos de 32 compañías, ocho de ellas vascas, de los cuales el 63% serán estrenos.

El lunes, a las 12.00 horas, se pondrán en escena siete piezas de danza en Gazteszena ('Madera', 'Block', 'Shojo', 'El otro', 'The place', 'The more you dance the more you get' y 'An encounter'). Además, el Kutxa Kultur plaza de Tabakalera se estrenará a las 14.30 horas 'Out of the blue II' de LaRutan, con entrada libre.

En el Victoria Eugenia a las cinco de la tarde Chariny Producciones pondrá en escena la obra 'Los años rápidos', mientras que a las seis y media Vaivén ofrecerá la obra 'El enjambre' en el Principal.

Kukai representará 'Erritu' a las 20.30 horas en el Victoria Eugenia y Borobil 'Roman eta Julieta', en euskara, en Intxaurrondo. Además, en Convent Garden a las 23.30 horas tendrá lugar el espectáculo 'Fabiolo Connection: Match of the future'.

El 12 de marzo Borobil volverá a representar 'Roman y Julieta', esta vez en estreno en castellano, en Intxaurrondo a las 10.00 horas. Además, Lasala ofrecerá el espectáculo 'Luz' a las 11.30 horas en Gazteszena.

Teatro Petra ofrecerá a las 13.15 y a las 16.30 horas 'Yo no estoy loca', en la sala Club del Victoria Eugenia, y El Espejo Negro 'Espejismo' a las seis de la tarde en el Principal. Además, Lava llevará los espectáculo de danza 'Beding the Walls' y 'Beyond' al Victoria Eugenia a las ocho de la tarde, mientras a las 23.30 horas podrá verse 'Escápate-atro. La leyenda del Devengari', de Metidos en obras, en Convent Garden.

El 13 de marzo Tanttaka representará en Intxaurrondo a las 10.00 horas 'Como un viento helado' a las 10.00 horas y Cielo Raso ofrecerá el espectáculo de danza 'Piedra' a las 11.30 horas en Gazteszena. En el Principal, Spectare ofrecerá la obra 'Vientos que nos barrerán' a las 18.00 horas y en el Victoria Eugenia a las 20.00 horas Ados Teatroa pondrá en escena la obra teatral 'Dublineses'.

En Convent Garden, a las 23.30 horas, Paula Valluerca ofrecerá el show 'Madame señorita: question' a las 23.00 horas. Finalmente, el día 14 'Un Poyo Rojo' se representará a las 10.00 horas en Intxaurrondo, la compañía Cristina Gómez representará el espectáculo de danza 'Cambiando el paso' a mediodía en Gazteszena y Maldita Vanidad representará 'Promesa de fin de año' a las 16.30 horas en el Victoria Eugenia Club.

Markeliñe, por su parte, ofrecerá a las 18.00 horas el espectáculo de circo 'Julietas, romeo circo' en el Principal y Atalaya Teatro representará 'Rey Lear' a las ocho de la tarde en el Victoria Eugenia, mientras que Líate ofrecerá 'Una investigación pornográfica' en Convent Garden a las 23.30 horas. Este año se han puesto a la venta abonos con precios especiales para los espectáculos del Victoria Eugenia y el Principal con motivo del 25 aniversario.