Día veraniego en Euskadi este viernes, con temperaturas que podrían rozar los 30 grados

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BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en el País Vasco una jornada de ambiente veraniego. En algunos puntos de la mitad norte todavía habrá algunas nubes bajas, sobre todo en el litoral y a primeras horas de la jornada. El resto del día predominará el ambiente soleado y el cielo estará prácticamente despejado.

El viento soplará del sureste por la mañana y girará a nordeste por la tarde en el litoral. Las temperaturas diurnas volverán a subir, con máximas por encima de los 25 grados, en general, y rozando los 30 grados en muchos puntos del interior.