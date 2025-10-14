La Diputación de Álava adjudica la asistencia técnica para la redacción de los planes de revitalización de concejos

VITORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la adjudicación, por 168.480 euros, del contrato de servicios de asistencia técnica para la redacción de los planes de revitalización de concejos.

La empresa adjudicataria es Tactio España, S.L.U., que presentó una oferta ajustada a los criterios técnicos y económicos establecidos en el pliego de condiciones.

El contrato se formaliza por un importe de 168.480 euros (IVA incluido), correspondiente a la elaboración de 26 planes, con un precio unitario de 6.480 euros por plan.

Esta actuación tiene como objetivo dotar a los concejos de herramientas estratégicas para su revitalización, reforzando su papel en el equilibrio territorial y la cohesión social del medio rural alavés.