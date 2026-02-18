La Diputación de Álava pone en marcha un servicio para corregir de manera educativa los incidentes en el deporte escolar

'Kirol Zain' Nace Con El Objetivo De Que Las Situaciones De Falta De Respeto Que Puedan Darse En Competiciones Escolares No Se Aborden Únicamente Desde El Castigo - DFA

VITORIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha el nuevo servicio 'Kirol Zain - Cuidando el Deporte Escolar', una iniciativa dirigida a atender y corregir de manera educativa los incidentes que puedan producirse en el deporte escolar.

Este nuevo servicio se enmarca en la campaña 'El Insultar se va a Acabar' y refuerza el compromiso de la institución foral con un deporte escolar basado en el respeto, la convivencia y los valores educativos, según ha informado la Diputación en un comunicado.

'Kirol Zain' nace con el objetivo de que las situaciones de falta de respeto que puedan darse en competiciones escolares no se aborden únicamente desde el castigo, sino también desde la educación y la corrección constructiva. Se trata de analizar cada caso y ayudar a reconducirlo de manera formativa.

Las incidencias podrán recogerse a través de diferentes vías, como denuncias, actas arbitrales, inspecciones, comunicaciones internas u otros canales habilitados.

El funcionamiento del programa se desarrollará en tres fases. En primer lugar, se establecerá contacto con las personas o entidades implicadas en la incidencia para recabar la información necesaria y realizar una valoración adecuada de lo ocurrido.

A continuación, una vez analizado el caso, se trasladará a las entidades implicadas una serie de recomendaciones de carácter educativo o correctivo, ajustadas al nivel de responsabilidad de cada parte.

De entre las propuestas planteadas, la entidad correspondiente deberá seleccionar y desarrollar obligatoriamente aquella que considere más adecuada para corregir lo ocurrido. Estas actuaciones se dirigirán a las personas que hayan originado la situación: deportistas, entrenadores y entrenadoras, familias o incluso a la persona árbitra.

Por último, el servicio verificará el cumplimiento correcto de la recomendación adoptada. Con esta iniciativa, se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 51.5 de la nueva Orden Foral de Deporte Escolar, que establece que, además del régimen disciplinario que pueda aplicarse, las entidades deben adoptar medidas formativas, reparadoras o correctoras, así como aquellas que pueda proponer el departamento competente en materia de deporte o la entidad colaboradora.

COLABORACIÓN ACTIVA

Para facilitar la comunicación directa, se ha habilitado un formulario electrónico, a través del cual podrán trasladarse incidencias o cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del servicio.

La Diputación Foral ha solicitado la colaboración activa de todas las entidades deportivas para recoger la información necesaria y aplicar las medidas educativas que correspondan en cada caso.