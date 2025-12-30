La Diputación de Álava prorroga durante 2026 los descuentos en Alavabus y Transporte Comarcal

Archivo - Autobús de Alavabus - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava va a prorrogar durante 2026 la política de bonificaciones en el precio del billete de Alavabus y Transporte Comarcal vigente en estos momentos, como son el sistema de descuento progresivo con tarjeta BAT personalizada y bonificaciones de hasta el 67%, tarjeta BAT anónima con descuento lineal del 40% y billete gratuito para las personas viajeras menores de 15 años.

El Consejo de Gobierno Foral ha aprobado este martes los acuerdos que dan soporte normativo a este esquema de descuentos para el próximo año con el objetivo de continuar fomentando el uso del transporte foral entre los alaveses.

Según ha destacado la Diputación alavesa, cerca de 2,5 millones de personas han utilizado las líneas de Alavabus y Transporte Comarcal entre los meses de enero y noviembre de 2025, un 11,3% más que en el mismo periodo de 2024.

Además, ha señalado que esta política de bonificaciones incorpora "el compromiso asumido por todas las instituciones vascas en el seno de la Autoridad de Transporte de Euskadi (ATE) y las medidas de apoyo al transporte público aprobadas hace una semana por el Gobierno de España".

El objetivo compartido, ha remarcado, es "promover la utilización del transporte público como alternativa al vehículo privado y avanzar hacia una movilidad más sostenible".

Estos acuerdos permitirán dar continuidad durante 2026 a la política de descuentos vigente en estos momentos en Alavabus y Transporte Comarcal.

De esta forma, la BAT personalizada dará acceso como hasta ahora al sistema de descuento progresivo con bonificaciones crecientes en el precio del billete ordinario en función del número de viajes: 55% de descuento entre 1 y 20 viajes al mes; 61% de descuento entre 21 y 50 viajes al mes; y 67% de descuento a partir de 51 viajes al mes. La BAT anónima ofrecerá un descuento lineal del 40% con independencia del número de viajes.

El billete será gratuito para las personas viajeras menores de 15 años. Para beneficiarse de la gratuidad, los menores de 15 años tienen que validar su billete en Alavabus y Transporte Comarcal con una tarjeta BAT personalizada que pueden obtener en la oficina de información del Tranvía de Vitoria-Gasteiz mediante dos vías: personalización gratuita de BAT anónima si disponen de ella o adquisición de BAT anónima por tres euros y posterior personalización.

Según ha indicado Diputación, el trámite es sencillo y sólo hay que acudir presencialmente a dicha oficina con el DNI, pasaporte o NIE y fotografía de la persona menor. Las personas usuarias pueden resolver dudas y solicitar información sobre las tarifas y los descuentos en Alavabus y Transporte Comarcal en el Servicio de Atención Integral a las Personas Usuarias del Transporte Foral (945 18 20 60) y el portal web alavabus.eus.