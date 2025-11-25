La Diputación de Álava recibe más de 35 propuestas en la segunda edición de retos GovTech Araba

VITORIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de GovTech Araba, un proyecto de la Diputación Foral de Álava que identifica los retos tecnológicos para mejorar la Administración pública, ha recibido más de 35 propuestas por parte de diferentes empresas, de las que se seleccionarán tres finalistas.

Una vez se han identificado los retos, las empresas han presentado soluciones tecnológicas para hacerles frente. En los próximos días, el Comité formado por la Diputación y el Centro de Cálculo de Álava (CCASA) las analizará para seleccionar las más alineadas con cada reto, han explicado en un comunicado.

Las empresas finalistas presentarán en detalle su tecnología, metodología, fases del proyecto y valoración económica. Tras estas entrevistas, el Comité escogerá la empresa ganadora de cada reto, que tendrá la oportunidad de desarrollar un proyecto piloto de cuatro meses en colaboración con la Diputación.

En esta segunda edición, los retos establecidos han sido cuatro. Sobre desarrollo económico, el desafío es cómo mejorar el acercamiento entre productoras audiovisuales que quieren rodar en el Territorio y potenciales inversores en los proyectos. En cultura, cómo activar el vínculo entre la ciudadanía y el patrimonio cultural mediante soluciones digitales.

El tercero de los retos va dirigido a los Bomberos de Álava y cómo reforzar las capacidades de vigilancia y monitorización. Por último, en agricultura, el reto es cómo facilitar el acceso claro a la tramitación y consulta de ayudas.

En su primera edición, GovTech Araba lanzó cinco retos y "concluyó con resultados muy positivos", han valorado desde la Diputación, para añadir que los proyectos seleccionados siguen desarrollándose como apuestas clave" dentro de la Administración.

Esta segunda edición "reafirma el compromiso con la transformación digital, la colaboración público-privada y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor alavés", han concluido.