La Diputación de Bizkaia refuerza las conexiones de Bizkaibus con Ondarroa y amplía la cobertura horaria

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BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia reforzará el servicio de Bizkaibus en el eje Ondarroa-Markina-Xemein-Durango-Bilbao, con un nuevo paquete de medidas dirigido a mejorar las conexiones directas, adaptar los horarios a las necesidades de las personas trabajadoras y ampliar las posibilidades de desplazamiento a lo largo de la jornada.

Las actuaciones, que han sido aprobadas este miércoles por el Consejo de Gobierno foral, se concentran principalmente en las líneas 3915 y 3916, e incluyen nuevas expediciones, ampliaciones de recorrido y modificaciones horarias.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de una nueva expedición directa Bilbao-Ondarroa a las 14.45 horas, todos los días laborables. Esta conexión facilitará especialmente el regreso desde Bilbao de las personas que se desplazan por motivos laborales.

La línea ya dispone de conexiones directas Ondarroa-Bilbao en horario de mañana, por lo que la novedad es la incorporación de esta conexión directa de regreso desde Bilbao.

La línea 3916 contará, asimismo, con nuevos servicios a primera hora entre Markina-Xemein y Ondarroa, con expediciones en torno a las 5.30 y 6.30 horas en días laborables. El objetivo es mejorar las posibilidades de desplazamiento de las personas trabajadoras, especialmente aquellas que trabajan en polígonos industriales o tienen horarios vinculados a turnos.

MÁS COBERTURA EN PRIMERAS Y ÚLTIMAS HORAS

El paquete de medidas contempla también una mejora de la oferta durante los sábados y festivos. El primer servicio de la línea 3916 desde Bilbao se adelantará a las 7.10 horas los sábados y a las 8.00 horas los festivos, ampliando las posibilidades de desplazamiento desde primera hora.

Asimismo, se ampliará el recorrido de uno de los servicios de tarde para prolongarlo hasta Bilbao. En concreto, se establece una salida desde Ondarroa a las 20.40 horas en días laborables, lo que permite ampliar aproximadamente una hora la cobertura de la conexión con Bilbao respecto al servicio anterior.

La medida permitirá, de esta manera, retrasar la hora de finalización de la oferta y ofrecer una alternativa de regreso más tarde hacia Bilbao. Los sábados también se ampliará hasta Markina-Xemein el recorrido de uno de los servicios que anteriormente tenía un recorrido más reducido, mejorando las conexiones y la movilidad dentro de la comarca.

Además, durante la temporada de verano se mantiene la expedición de las 22.35 horas, incorporada inicialmente para ampliar el servicio al final de la jornada.

La diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez Ezquerra, ha destacado que este paquete de medidas responde a la necesidad de adaptar el transporte público a los hábitos reales de movilidad de la ciudadanía.

"Queremos que el transporte público responda cada vez mejor a las necesidades concretas de las personas. En Ondarroa y su entorno estamos reforzando especialmente las conexiones que permiten desplazarse para trabajar, que facilitan los cambios de turno y que ofrecen alternativas también a primera y última hora del día", ha señalado.

MEJORA DE CONEXIONES DIRECTAS

Pérez Ezquerra ha subrayado que "estas medidas buscan mejorar las conexiones directas y ofrecer más posibilidades de desplazamiento en aquellos horarios en los que realmente son necesarias".

La diputada foral ha añadido que "reforzar el transporte público significa también facilitar que las personas puedan prescindir del vehículo privado en sus desplazamientos cotidianos, y ese es uno de los objetivos que perseguimos con estas mejoras".

En conjunto, las actuaciones permitirán disponer de más conexiones directas, más opciones para los desplazamientos laborales, mayor cobertura en primera y última hora y una oferta horaria más amplia, mejorando la conexión entre Ondarroa, Markina-Xemein y Bilbao.