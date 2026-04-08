Diputación y el equipo Armonía ponen en marcha un programa de bienestar integral de la mujer en Gipuzkoa - DFG

SAN SEBASTIÁN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo Armonía, con el apoyo del Departamento de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha presentado 'El camino hacia el bienestar sin límites', un programa gratuito de bienestar integral dirigido a mujeres, que se llevará a cabo entre los meses de abril y julio, con sesiones que se llevarán a cabo en la sala principal de Kiroletxea, en los bajos del estadio de Anoeta.

La diputada de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, ha subrayado que este programa "encaja plenamente con la apuesta del departamento por seguir generando espacios seguros, accesibles y útiles para las mujeres de Gipuzkoa, donde poder cuidarse, compartir y fortalecerse desde una mirada integral".

Asimismo, ha destacado que "hablar de bienestar es también hablar de igualdad, de salud, de autonomía y de comunidad y eso es precisamente lo que queremos impulsar a través de Emakumeok Mugimenduan: iniciativas que acompañen a las mujeres en su día a día y les ofrezcan herramientas para vivir mejor".

Para el equipo de Armonía, este programa supone "un paso más en nuestro recorrido, con el objetivo de seguir ampliando nuestro alcance y consolidarnos como referentes en el ámbito del bienestar integral femenino".

"Es ilusionante poder acompañar a mujeres en su camino hacia un mayor bienestar, ofrecer herramientas prácticas y generar espacios de encuentro y crecimiento, que es precisamente la esencia de Armonía", ha añadido.

Esta iniciativa surge con el objetivo de promover el bienestar "desde una perspectiva holística, abordando diferentes áreas clave de la vida de las mujeres". El programa incluye sesiones y actividades centradas en el desarrollo emocional, físico, social, intelectual, medioambiental y financiero.

Así, busca acompañar a las participantes en "un proceso de crecimiento personal y colectivo, fomentando hábitos saludables, el autoconocimiento y la conexión con el entorno". La participación es totalmente gratuita, y las plazas estarán disponibles hasta completar aforo. Las personas interesadas pueden obtener más información a través del perfil de Instagram: @somos_armonia.es.