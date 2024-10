Diputación estudiará abrir Gipuzkoa a VTC si la zona de régimen especial de Donostialdea para taxis no funciona

SAN SEBASTIÁN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa no descarta "analizar" abrir Gipuzkoa a la concesión de licencias para Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) si la futura 'zona de régimen especial de Donostialdea' para el servicio de taxis, que espera sea una realidad "no en demasiado plazo", no funciona.

En rueda de prensa en San Sebastián, la portavoz foral, Irune Berasaluze, a preguntas de los periodistas sobre los problemas con el servicio de taxis en la capital guipuzcoana, ha afirmado que "habrá que ver los resultados" que da la puesta en marcha de esa zona de 'régimen especial de Donostialdea'.

"Veremos si con esa medida", que permitirá que los taxistas de todo el ámbito de Donostialdea puedan prestar servicio también en San Sebastián, se resuelve el problema de la falta de taxi en la capital, principalmente", ha señalado.

En todo caso, ha reconocido que "hará falta un tiempo para ver cuáles son los efectos de esta medida y, posteriormente, si hacen falta otras". En cuanto a la posibilidad de que empresas como Uber se implanten en el Territorio histórico, ha señalado que "se analizará cómo se ha hecho también en otros sitios".