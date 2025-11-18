La Diputación Foral de Álava aprueba la convocatoria 2026 del 'Plan de Ayudas Forestales'

Archivo - Regeneración de un bosque autóctono en Lantarón - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno foral de Álava ha aprobado, mediante tramitación anticipada, la convocatoria para el año 2026 del 'Plan de Ayudas Forestales del Territorio Histórico de Álava', de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por Decreto Foral 8/2023.

En una nota, ha señalado que su objetivo es impulsar una gestión forestal sostenible que contribuya a la prevención de daños, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el mantenimiento del paisaje rural alavés, apoyando tanto a titulares públicos como privados de montes del territorio.

La convocatoria prevé una reserva de crédito total de 1.695.000 euros, distribuida en dos anualidades. Estos importes se reparten entre las distintas partidas presupuestarias del Departamento de Agricultura del siguiente modo. Para ayudas en montes públicos destina 1.250.000 euros; en deslindes y amojonamientos, 120.000; y para subvenciones en montes particulares, 325.000 euros.

Las ayudas se articulan a través de las siguientes líneas de forestación, prevención de daños forestales, reparación de daños forestales, actuaciones selvícolas con objetivos ambientales, inversiones para la mejora del potencial forestal, infraestructuras relacionadas con el desarrollo, la modernización o la adaptación del sector forestal y conservación de los bosques.

En conjunto, la convocatoria permitirá financiar actuaciones como nuevas repoblaciones forestales, tratamientos selvícolas, mejoras de infraestructuras y equipamientos, trabajos de prevención de incendios y de otros riesgos, así como intervenciones de restauración en masas forestales dañadas.