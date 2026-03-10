La Diputación Foral de Álava aprueba el proyecto constructivo para un nuevo depósito de agua en Lagrán

Archivo - Lagrán - AYTO. LAGRÁN - Archivo
VITORIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha dado el visto bueno al proyecto constructivo de nuevo depósito en Lagrán y ha aprobado inicialmente la relación de bienes y derechos afectados, así como su sometimiento al trámite de información pública.
Según ha trasladado el diputado general de Álava, Ramiro González, el municipio de Lagrán se abastece actualmente de agua potable a través de dos manantiales que conducen el agua hasta el depósito existente, donde se clora y almacena para su posterior consumo.
Se trata de una infraestructura que da servicio únicamente a esta localidad y que fue construida en 1986. Recientemente se han identificado deficiencias que afectan a su conservación y, por ello, se ha determinado la necesidad de disponer de un nuevo depósito.
En este sentido, el proyecto redactado plantea un nuevo depósito de hormigón, en sustitución del actual, que mantiene su volumen original de 500 m3 , repartidos en dos vasos, que, además de asegurar las necesidades de abastecimiento para el consumo diario, también permitirá contar con una reserva anti incendios.
La futura infraestructura estará ubicada a una cota más elevada de la actual debido a la necesidad de buscar un terreno con mejores garantías geotécnicas. Asimismo, dispondrá de los sistemas de filtración y cloración que garantizarán los estándares de calidad de agua de consumo. Estos sistemas se instalarán en la cámara de llaves dónde también se localizará el resto de los equipos y sistemas de control.
El prepuesto destinado a la ejecución del futuro depósito asciende a 697.166,16 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de seis meses.