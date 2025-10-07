La Diputación Foral de Álava destina más de 4,4 millones de euros para inversiones en 175 explotaciones agrarias

Archivo - Un tractor en una explotación agraria - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

VITORIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado la resolución de la convocatoria 2025 de ayudas destinadas a inversiones en explotaciones agrarias, con una dotación total de 4.478.103,71 euros, para un total de 175 explotaciones agrarias del territorio.

En una nota, la Diputación Foral de Álava ha especificado este martes que las ayudas quedan distribuidas en tres anualidades: 1.991.411,56 euros en 2025, 1.754.784,89 euros en 2026 y 731.907,26 euros en 2027.

Estas subvenciones tienen como objetivo impulsar la modernización, sostenibilidad y eficiencia de las explotaciones agrarias del Territorio Histórico de Álava. En total, se han presentado 214 solicitudes, de las cuales 175 han sido aprobadas.

Las inversiones subvencionadas abarcan maquinaria agrícola (como tractores, remolques o sembradoras), instalaciones ganaderas, mejoras de infraestructuras rurales, equipamiento informático para la gestión de explotaciones, y proyectos de eficiencia energética, como la instalación de placas solares o sistemas de climatización eficientes.

Además, se ha aplicado un incremento del 10% en la subvención base para sectores estratégicos como el vacuno de leche, vacuno de carne y la patata de siembra.