La Diputación Foral de Álava financia el servicio de intérpretes en lengua de signos de Arabako Gorrak

Destina 40.000 euros a un con. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Personas Sordas de Álava-Arabako Gorrak para la prestación de un Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos, con un total de 40.592 euros.

En una nota, la Diputación ha explicado que Arabako Gorrak realizó cerca de 1.200 servicios de interpretación de signos el año pasado, así como ha destacado su colaboración con la entidad desde 2003.

En este sentido, ha expuesto los sucesivos convenios para la prestación de un Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos que sirva para garantizar al colectivo de personas con deficiencias auditivas de Álava su participación activa en la vida social y diaria, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

El servicio de intérpretes surge como respuesta a la demanda de las personas sordas y aquellas oyentes que no dominan la lengua de signos de eliminar sus barreras de comunicación. El servicio se realiza mediante profesionales competentes tanto en lengua de signos como en las lenguas orales del entorno: euskera y castellano.

La asistencia se puede proporcionar tanto de forma presencial como telemática a través de plataforma de video-interpretación. Esta plataforma permite a las personas sordas conectar, a través de una web o aplicación para dispositivos móviles, con la persona profesional que interpreta sus conversaciones a lengua oral y viceversa.

La previsión es continuar prestando el servicio de intérpretes en todos aquellos ámbitos en los que las personas así lo soliciten: educación, jurídico, empleo, administración pública, religioso, personal y telefónico, entre otros.

Arabako Gorrak es una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos trabajar para la consecución de los derechos y la integración de las personas sordas en todos los ámbitos de la vida, como el educativo, laboral, social, y familiar. Hace especial hincapié en la supresión de las barreras de comunicación y en la promoción y difusión de la lengua de signos, como pilar fundamental de la comunidad sorda.