La Diputación Foral de Álava regula el acceso al Parque Natural del Gorbea para proteger la berrea

Archivo - Berrea - DFA - Archivo

VITORIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava restringirá, a partir del 7 de septiembre y hasta el 9 de octubre, el paso de vehículos, así como lo usos y actividades durante el periodo de berrea de los ciervos en el Parque Natural del Gorbea, que afecta a los municipios de Zuia y Zigoitia.

En un comunicado, ha explicado que estas medidas tienen como objetivo reducir las molestias a los animales en una época especialmente sensible de su ciclo biológico, ya que, durante la berrea, cualquier perturbación humana puede alterar el comportamiento, provocar su desplazamiento a otras zonas y afectar al proceso natural de selección.

Por ello y como cada año, la institución foral dispone unas medidas para minimizar las interferencias externas en la vertiente alavesa de este espacio natural protegido.

La diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, ha destacado que "estas limitaciones temporales responden a criterios técnicos y de conservación, y son una herramienta necesaria para salvaguardar uno de los momentos más importantes del ciclo biológico del ciervo en el Gorbea".

Salvo casos específicamente autorizados relacionados con aprovechamientos de madera, leña, pastos, roturaciones o investigaciones científicas autorizadas, estará prohibido el tráfico rodado. Las pistas y caminos sometidos a la limitación de tránsito durante la berrea estarán señalizados convenientemente y también los recorridos ecuestres y en bicicleta de montaña deberán contar con la autorización de los responsables del parque.

Asimismo, la recolección de setas y de frutos silvestres queda prohibida durante el citado período en la zona de la berrea, así como las actuaciones forestales de carácter no urgente, tales como desbroces, claras y clareos.

La delimitación del sector de la berrea por el norte se establece entre la divisoria entre los territorios de Álava y Bizkaia, desde el término de Peñas de Arralde (Zuia) y el de Leizaranda (Zigoitia). Por el este entre la pista de acceso a las canteras del Gorbeia y su continuación, desde el pueblo de Murua hasta el término de Leizaranda.

Por el lado sur del parque natural se limita el acceso en el borde inferior de las masas forestales del Gorbeia situadas por encima de la carretera A-3610 y autovía de Vitoria-Altube N-622, en terrenos de los pueblos de Murua, Manurga, Zarate, Aretxaga, Markina y Sarria. Finalmente y por el este, la afección se plantea por la pista que discurre paralela al río Bayas, desde el pueblo de Sarria hasta el término de Peñas de Arralde.

OBSERVACIÓN

La Diputación Foral de Álava ha recordado a las personas visitantes que quieran observar la berrea que deben hacerlo en los puntos específicos habilitados, como observatorios para la escucha, observación, fotografía y filmación de animales y su entorno natural.

Asimismo, se han programado cuatro visitas guiadas (dos en euskera y dos en castellano) en las fechas de máxima actividad. El plazo de inscripción para las visitas es del 25 de agosto al 7 de septiembre en la web gorbeiaparkea.eus.