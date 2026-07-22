Diputación de Gipuzkoa finaliza las obras de las nuevas paradas de autobús de Azpilgoeta, en Mendaro - DFG

SAN SEBASTIÁN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha finalizado las obras de acondicionamiento de las nuevas paradas de autobús de Azpilgoeta, en Mendaro, que garantizan la seguridad y la accesibilidad de las personas usuarias para el uso del transporte público en este tramo de la N-634.

El diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Félix Urkola, ha visitado este miércoles, acompañado por el alcalde de Mendaro, Enetz Ezenarro, la nueva zona habilitada, que cuenta con una parada de autobús en cada sentido de la carretera.

Esto resuelve una situación que hasta ahora obligaba a las personas usuarias a esperar junto a la calzada y acceder al autobús directamente desde la vía. La mejora ha sido especialmente significativa en la parada en dirección Deba, donde se ha ganado un espacio "amplio y seguro" para la espera. Los trabajos han supuesto una inversión de 153.632,42 euros.

Las obras han incluido, además de la construcción de las dos nuevas paradas, la reordenación del espacio viario, la implantación de medidas de calmado del tráfico y la ejecución de un paso de peatones iluminado, lo que mejora tanto la seguridad de quienes utilizan el transporte público como la de las personas que cruzan la carretera.