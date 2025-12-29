Diputación de Gipuzkoa pide "precaución y sentido común" en Nochevieja ante los riesgos de la pirotecnia

Archivo - La "magia" de la pólvora aumenta sus ventas en Valencia para celebrar el Año Nuevo con fuegos artificiales - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Gobernanza y en colaboración con la Dirección de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "extremar la precaución y hacer uso del sentido común" durante las celebraciones de Nochevieja, especialmente en relación con el uso de material pirotécnico.

Con motivo de las celebraciones de fin de año, el servicio de bomberos foral, en un comunicado, ha alertado de que el uso de cohetes, bengalas y otros artículos pirotécnicos "incrementa de manera significativa el riesgo de incendios y accidentes".

Desde la Diputación se recuerda que este tipo de materiales "no solo suponen un peligro para quienes los manipulan, sino también para terceras personas, debido a la imprevisibilidad de su trayectoria y a la posibilidad de que provoquen incendios en vehículos, contenedores, viviendas o zonas con vegetación".

En este contexto, la institución foral insta a los municipios del territorio a reforzar las medidas de prevención y vigilancia durante estas fechas y a aplicar "de manera estricta" las ordenanzas municipales vigentes, cuya competencia corresponde a las administraciones locales.

Con el objetivo de minimizar riesgos, el servicio de bomberos foral recomienda evitar el lanzamiento de artefactos pirotécnicos en las proximidades de vehículos, contenedores u otros elementos susceptibles de arder, así como no utilizarlos en espacios cerrados o cerca de edificaciones donde puedan introducirse por ventanas o balcones.

Así, se aconseja hacer uso de estos materiales únicamente en espacios abiertos y alejados de materiales combustibles, como basura o vegetación, y evitar especialmente aquellos elementos no controlables, como los farolillos voladores, que pueden ser arrastrados por el viento.

MEDIOS BÁSICOS DE EXTINCIÓN

Asimismo, se recuerda la importancia de tener a mano medios básicos de extinción, como extintores o recipientes con agua, y de llamar de inmediato al 112 ante cualquier conato de incendio. En todo caso, se subraya la necesidad de actuar con responsabilidad y respetar el derecho de todas las personas a disfrutar de las celebraciones en un entorno seguro y tranquilo.

Más allá de las celebraciones de Nochevieja y del uso de pirotecnia, la Diputación Foral de Gipuzkoa insiste también en la importancia de extremar la precaución en el ámbito doméstico y recuerda algunos principios básicos de autoprotección en caso de incendio en el hogar, como cerrar la puerta de la habitación donde se ha originado el fuego, abandonar la vivienda dejando la llave puesta por fuera y no acceder a las escaleras si estas se encuentran afectadas por humo o llamas.

En este sentido, pone a disposición de la ciudadanía una guía práctica con instrucciones básicas en caso de incendio en el hogar. Este documento, disponible en formato PDF y descargable en la dirección Gip.eus/suteak, recoge recomendaciones tanto de carácter preventivo como de actuación, entre ellas la limpieza periódica de los filtros de los extractores de cocina, la necesidad de evitar la sobrecarga de enchufes eléctricos y la conveniencia de no utilizar escaleras llenas de humo, optando por permanecer en un lugar seguro hasta la llegada de los servicios de emergencia.