La Diputación se mantiene "vigilante" ante la peste porcina, aunque "no hay ninguna sospecha de que llegue a Álava"

VITORIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral se mantiene "vigilante y atenta" ante la peste porcina, con el objetivo de "tener un control de la situación por si se diera el caso para detectarlo cuanto antes", aunque, "en estos momentos no hay ninguna sospecha de que llegue a Álava".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha subrayado que un aspecto fundamental en este asunto será "la colaboración con el colectivo de cazadores, porque es el que primero puede detectar animales muertos en el monte".

Al respecto, la Diputación le ha pedido al colectivo de cazadores que extreme la vigilancia, ya que "la detección es clave para evitar la propagación", con el objetivo de "aumentar la vigilancia y anticiparnos, minimizando cualquier riesgo".

Una colaboración con los cazadores a la que González ha sumado a los medios propios de la Diputación, los "guardas que están presentes en el Territorio y que están vigilando para ver si detectan algún animal que pueda tener la enfermedad".

Según ha trasladado, la institución foral está siguiendo la evolución del foco de peste porcina, "de manera coordinada", entre las áreas de Ganadería y de Caza y Pesca, además de revisar los protocolos vigentes para adaptarlos a la situación actual y reforzar la vigilancia en todo el Territorio.

Además, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía, ya que la peste porcina "es una enfermedad que no tiene afección sobre la salud de las personas".

Ramiro González ha explicado que Álava cuenta con un total de 14.000 cabezas de porcino en cuatro granjas de producción intensiva, dos de recría, una de madre reproductoras, una explotación dedicada a la cría de jabalíes y algunas pequeñas explotaciones en extensivo.