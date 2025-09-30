La Diputación pide a las Juntas de Álava que revoque el título de 'padre de la provincia' al dictador Franco y Mola

VITORIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Foral de Álava ha aprobado un acuerdo que remitirá a las Juntas Generales para que estas aprueben la retirada del título de 'padre de la provincia', otorgado al dictador Francisco Franco y al general golpista Emilio Mola en 1936 por el órgano franquista predecesor de las actuales Juntas del periodo democrático.

En un comunicado, la Diputación ha indicado este martes que, con esta comunicación, el Consejo de Gobierno Foral transmite su posicionamiento favorable a dichas revocaciones "por tratarse de nombramientos ilegítimos y antidemocráticos".

Tal como anunció el diputado general de Álava, Ramiro González, tras el homenaje institucional del pasado día 17 a todas las personas represaliadas en el territorio histórico por la dictadura franquista, esta decisión tiene como objetivo "el desarrollo de una política activa de recuperación de la memoria histórica y de reconocimiento de todas las víctimas de violencia injusta".

En 2000, las Juntas Generales acordaron anular los acuerdos que designaban a Francisco Franco 'padre de la provincia', no así en el caso del general Mola. Recientemente, las leyes de memoria histórica, entre ellas la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, han dotado a las administraciones públicas de título legal para la adopción de políticas públicas de reconocimiento de la memoria histórica.

Por ese motivo, una vez transcurridos 25 años de la última iniciativa vinculada a los títulos otorgados por las instituciones alavesas, la Diputación Foral alavesa desea ejercer una posición proactiva para revisar y "retirar la concesión de reconocimientos que resulten incompatibles con los valores democráticos y las leyes de memoria histórica".

A propuesta del diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza, el Consejo de Gobierno Foral ha aprobado este martes la remisión a Juntas Generales de una comunicación para que debata y adopte un acuerdo sobre la ratificación de la retirada del título a Franco, así como sobre la retirada efectiva del título a Mola.

Según ha explicado, el debate se realizaría en la comisión de Presidencia, en los términos establecidos en el artículo 186 del Reglamento de las Juntas Generales.

MEMORIA HISTÓRICA

Además del debate que tendrá lugar en las Juntas Generales sobre los honores concedidos a Franco y Mola, la Diputación Foral de Álava procederá a estudiar y revisar la totalidad de títulos otorgados en el ámbito ejecutivo por los gobiernos forales en la etapa franquista.

Así, en primer lugar, se contará con la colaboración del Archivo Histórico de Álava y de una persona experta en materia de memoria histórica en el ámbito alavés, con el objeto de discernir qué títulos y honores son "incompatibles con la ley y con los principios democráticos", para "retirar aquellos que sean contrarios a los principios de memoria histórica y a las normas que la regulen".

A partir de ahí, la Diputación de Álava ampliará y ordenará registro de honores y distinciones vigente, de manera que su ámbito temporal quede ampliado hasta el inicio del siglo XX.

Además, regulará que las revocaciones de los honores queden adaptada a lo que el mantenimiento de la memoria histórica y democrática exige. De esta manera, estarán accesibles a la ciudadanía alavesa todos los títulos, honores y distinciones que se han otorgado hasta ahora, así como las incidencias que les afecten, como las revocaciones.