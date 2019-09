El director Ken Loach apoya en San Sebastián a las trabajadoras de residencias en huelga

Publicado 27/09/2019 17:46:55 CET

El director británico Ken Loach apoya a las trabajadoras de residencias en huelga - ELA

SAN SEBASTIÁN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director Ken Loach se ha acercado este viernes al espacio 'Zaintzaldia' que las trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa, en huelga desde hace meses en demanda de un convenio colectivo que ponga fin a la precariedad y a la brecha salarial, han instalado en San Sebastián, para mostrarles su apoyo.

El cineasta británico de 83 años, de cuyo marcado cine social se proyecta la cinta 'Sorry we missed you' dentro de la sección Perlas del Festival de San Sebastián, ha conversado con algunas de las trabajadoras que, convocadas por el sindicato ELA, están realizando una acampada en la zona de Sagües de la capital guipuzcoana, e incluso se ha puesto una camiseta morada símbolo de la reivindicación de las huelgistas.

La acampada de las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa 'Zaintzaildia', cuya nueva tanda de paros se prolongará durante 30 días, finaliza en la tarde de este viernes. Con este motivo realizarán una entrega de premios con la que pretenden, de manera crítica, visibilizar el papel de las instituciones en este conflicto.