Un documental recuerda a Gregorio Ordóñez en el 30 aniversario de su asesinato, que "despertó la rebelión contra ETA"

SAN SEBASTIÁN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El documental 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA', producido por El Diario Vasco, en colaboración con Gogora y la Diputación de Gipuzkoa, reúne a familiares, amigos y periodista para recordar al edil del PP y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián asesinado por ETA, en el 30 aniversario de su muerte.

El estreno del documental ha tenido lugar este jueves en los cines Príncipe de la capital guipuzcoana, coincidiendo con la fecha del atentado que acabó con su vida, que tuvo lugar en el bar La Cepa de la calle 31 de Agosto de la Parte Vieja donostiarra el 23 de enero de 1995.

Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez, ha acudido a la proyección, a la que han asistido también representantes institucionales y víctimas del terrorismo, así como una amplia representación de El Diario Vasco.

Así, han estado presentes, entre otros, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el teniente de diputada general y diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, la diputada de Cultura, Goizane Álvarez, y la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia.

La teniente alcalde y concejala de Urbanismo Sostenible y Vivienda del Ayuntamiento de San Sebastián, Nekane Arzallus, y el edil de Cultura, Jon Insausti, también han asistido al estreno del documental, así como el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, acompañado de la presidenta de los populares guipuzcoanos, Muriel Larrea, y el portavoz en las Juntas Generales, Mikel Lezama.

Asimismo, han acudido los portavoces de Elkarrekin Podemos en las Juntas de Gipuzkoa y el Ayuntamiento donostiarra, Miren Echeveste y Víctor Lasa, la diputada socalista en el Congreso, Rafaela Romero, y el ex alcalde de San Sebastián, Odon Elorza.

Víctimas del terrorismo como el periodista Gorka Landaburu, Marian Romero, viuda del exedil socialista Isaías Carrasco, Amaia Guridi, viuda de Santiago Oleaga, director financiero de El Diario Vasco, Rubén Múgica, hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, o Ignacio Latierro, de la librería Lagun, son otros de los que se han acercado a la proyección, a los que se han sumado representantes del mundo empresarial, social y cultural como el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, o la directora general de Tabakalera.

TESTIMONIOS

En 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA', familiares, amigos y periodistas recuerdan la figura de Gregorio Ordóñez, cómo fueron las circunstancias de su atentado y lo vivido tras su asesinato. El documental cuenta con los testimonios, entre otros, de su viuda, Ana Iribar, y su hijo Javier, y de Consuelo Ordóñez, hermana del edil popular y presidenta de Covite.

En el audiovisual, Iribar y su hijo pasean por la calle 31 de Agosto, lugar al que a su viuda no le gusta acudir porque, según relata, "ver la cepa tiene un significado trágico y no me gusta recordar la muerte de Gregorio, me gusta recordar al Gregorio vivo y divertido y apasionado que conocí".

"Un paseo que parece algo tan trivial, algo tan sencillo, es un lugar que para mí me ha cambiado la vida totalmente porque me ha arrebatado la vida de mi padre", apunta Javier. "Es el túnel del tiempo al pasado, al horror, a la tragedia, porque además es un momento que ya todos sabíamos que iba a suceder, no sabíamos cómo ni cuándo y sucedió allí", destacan.

En otro momento del documental, Iribar afirma que Ordóñez "sabía que le iba a pasar algo". "En los últimos meses estaba muy nervioso, estaba tremendamente preocupado, era un hombre serio de repente. Javier era muy pequeño, trabajábamos los dos, pero él no me contaba cuál era la verdadera razón de su preocupación. A mí Goyo no me contaba que él salía de casa todos los días a la misma hora para hacer el mismo recorrido y que tenía una sombra, que se asomaba por la puerta de la ventana del Ayuntamiento para bajar a comerse un bocadillo y veía al individuo", explica.

Además, recuerda que la ciudad "se conmueve" y "se hace cola en los jardines de Alderdieder" para entrar a despedir a Ordóñez, pero "cuando salgo la primera vez a la calle, a los 7, 8 días, ni una de aquellas señoras del parque, que nos vemos todos los días, ni con mis vecinos, ni en las tiendas, nadie me dice nada. Es más, yo recuerdo que entraba en las tiendas y hacía un silencio".