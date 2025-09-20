Domingo lluvioso y con un descenso notable de las temperaturas en Euskadi

BILBAO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada otoñal con un descenso notable de las temperaturas máximas en todo el territorio y chubascos.

Las máximas se quedarán entre los 15 y los 20 grados y también bajarán 3 o 4 grados las mínimas. El cielo estará cubierto y habrá chubascos, que serán más intensos y frecuentes en la vertiente cantábrica, donde podrían ir acompañados de alguna tormenta.

El viento soplará del norte en el interior mientras que en la costa soplará del oeste noroeste, con algunas rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día, especialmente por la noche.