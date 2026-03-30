Donostia Kirola amplía el horario de apertura del polideportivo Paco Yoldi a partir del martes 7 de abril

Archivo - Instalaciones del polideportivo Paco Yoldi de San Sebastián - DONOSTIA KIROLA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Donostia Kirola ha decidido adelantar media hora el horario de apertura de las instalaciones del polideportivo Paco Yoldi, el centro deportivo municipal con mayor afluencia de San Sebastián. A partir del martes 7 de abril abrirá sus puertas a las 6.30 horas de lunes a viernes.

Según los datos registrados, más de 150 personas acceden diariamente al centro a las 7.00 horas, momento en el que hasta ahora comenzaba la actividad. Esta tendencia al alza ha motivado la ampliación del horario, con el fin de "facilitar el acceso a quienes desean realizar actividad física antes de iniciar su jornada laboral o académica, así como descongestionar las instalaciones en las primeras horas del día y mejorar la experiencia de uso", han explicado desde la entidad.

Asimismo, esta medida permitirá atender las necesidades de entrenamiento de la Federación Guipuzcoana de Natación, especialmente en lo relativo a deportistas federados de rendimiento. El polideportivo Paco Yoldi dispone de la única piscina olímpica de 50 metros en Gipuzkoa.

Tal y como ha señalado el concejal de Deportes y Vida Saludable, Iñaki Gabarain, "Donostia Kirola continúa avanzando en su política de mejora y ampliación de servicios para acompañar el crecimiento sostenido de la práctica deportiva en la ciudad".

En este sentido, ha subrayado que "no se trata de una medida puntual, sino de una estrategia sostenida para reforzar la red de gimnasios municipales, tanto en calidad como en accesibilidad, adaptándola a una ciudadanía que cada vez demanda mayor flexibilidad para conciliar su actividad física con la vida laboral y personal".

Esta ampliación se suma a otras recientes actuaciones en la red de instalaciones deportivas municipales. Desde el pasado 1 de enero, el Centro Deportivo Municipal Altza también adelantó su horario de apertura, abriendo de lunes a viernes a las 7.00 horas y los sábados a las 8.00 horas.

Por su parte, el Centro Deportivo Municipal Egia adelantará su apertura en media hora durante la temporada de verano, pasando a abrir a las 8.30 horas. Otros centros deportivos municipales como Altza, Zuhaizti, Riberas de Loiola y Tenis Ondarreta ofrecen servicio desde las 7.00 horas.

Los polideportivos donostiarras permanecen abiertos una media de entre 14 y 15,5 horas diarias, y los siete polideportivos con piscina estarán abiertos todo el año, excepto los días 1 de enero, 20 de enero y 25 de diciembre, además del cierre anual obligatorio.