Donostia Kirola ofrece actividades gratuitas y puertas abiertas con motivo de la Semana Europea del Deporte

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SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Donostia Kirola ofrecerá actividades gratuitas y puertas abiertas a sus instalaciones con motivo de la Semana Europea del Deporte, que se celebrará del 21 al 25 de septiembre. Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo promover el deporte y la actividad física bajo el lema #BeActive, animando a la ciudadanía a mantenerse activa durante todo el año.

Durante esos días, Donostia Kirola abrirá las puertas de los centros deportivos de gestión directa, para que la ciudadanía pueda conocer y utilizar las instalaciones. Para ello, las personas interesadas deberán acudir a la recepción y solicitar el acceso gratuito.

Tal y como ha señalado el concejal de Deportes y Vida Saludable, Iñaki Gabarain, "se trata de una iniciativa que nos anima a mantenernos activos durante todo el año y queremos aprovecharla para que cualquier persona pueda conocer nuestras instalaciones deportivas". "Es una muy buena oportunidad para acercarse, probar nuestros equipamientos y animarse a incorporar el deporte a su día a día", ha añadido.

Además, el sábado 26 se ofrecerán actividades deportivas gratuitas en los polideportivos municipales. Debido al aforo limitado, estas actividades estarán dirigidas a las personas abonadas a Kirol Txartela. La inscripción para participar en las sesiones gratuitas podrá realizarse online a través de la web donostiakirola.eus, así como en los propios polideportivos, a partir del 21 de septiembre.