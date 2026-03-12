Los dos delegados de UGT en Tubos Reunidos Amurrio votarán este viernes en contra del ERE

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT en la planta de Tubos Reunidos en Amurrio, que cuenta con dos representantes en la comisión negociadora del ERE, ha anunciado este jueves por la noche que no firmará el acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo que incluye 301 despidos entre esta planta alavesa y la vizcaína de Trapaga.

La Comisión negociadora de este ERE está integrada por trece miembros (cinco de ELA, tres de UGT, dos de CCOO, dos de LAB y uno de ESK). De ellos, cinco serían de la planta de Trapagaran (dos de ELA, uno de UGT, uno de CCOO y uno de LAB).

Según ha informado UGT, tras la reunión mantenida hoy con todos sus integrantes, y una vez analizada la situación planteada por la empresa, se ha acordado "por unanimidad" manifestar su desacuerdo con el ERE planteado por la empresa, ya que considera que "no se ha demostrado de forma suficiente la necesidad de adoptar una medida de este calibre".

Asimismo, rechaza el cierre de la acería, puesto que entiende que la continuidad de esta actividad resulta "fundamental" para garantizar la viabilidad y el futuro de la planta. "Sin la acería, la subsistencia de nuestras instalaciones quedaría seriamente comprometida a medio y largo plazo", ha asegurado.

Del mismo modo, ha mostrado su desacuerdo con la externalización del área de logística, al considerar que supondría una pérdida de empleo y de control sobre una actividad "estratégica" dentro de la planta.

Esta sección sindical entiende que las medidas planteadas por la empresa son "excesivas y desproporcionadas" para la situación actual de la planta, y por ello han anunciado que no van a aceptar decisiones que supongan un "perjuicio grave" para el empleo y para el futuro industrial de Amurrio.

Por todo ello, han reiterado su voluntad de defender los puestos de trabajo, la actividad industrial y la viabilidad de la planta, manteniendo una postura "firme" en defensa de los intereses de las personas trabajadoras, y mañana su postura será la de no firmar el acuerdo del ERE.