Dos heridos por arma blanca en Vitoria-Gasteiz en el transcurso de una pelea

VITORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas por arma blanca en Vitoria-Gazteiz en el transcurso de una pelea ocurrida en el barrio de Coronación este pasado martes. Los supuestos autores se encuentran huidos y la Ertzaintza ha abierto una investigación para localizarlos.

Según ha informado a Europa Press el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron a las 19.25 horas en la calle Cruz Blanca, donde se produjo una pelea. Como consecuencia, dos de los participantes sufrieron heridas de arma blanca y tuvieron que ser trasladados al hospital.

Los dos supuestos autores de las lesiones se encuentran huidos y la Ertzaintza intenta localizarlos. Según ha precisado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en una entrevista en Radio Euskadi, todos los participantes en la pelea son de origen extranjero.