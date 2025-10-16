La economía vasca crece un 2,2% interanual en el tercer trimestre y el empleo un 1,4%

Archivo - Una persona trabaja en una empresa - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma Vasca ha crecido un 2,2% en el primer trimestre del año, respecto al mismo periodo del año anterior, mientras el empleo aumentó un 1,4% interanual.

Según las estimaciones del Avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat, respecto al segundo trimestre de 2025, el crecimiento de la economía de Euskadi se situó en el 0,4% y el del empleo en el 0,2%.

El Instituto vasco de Estadística asegura que la información económica coyuntural disponible en el momento de elaboración del Avance, apunta a que el crecimiento interanual observado este tercer trimestre "se apoya principalmente en la evolución del sector de servicios y del de la construcción".

El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha crecido un 1,4% interanual, lo que se ha traducido en la creación de más de 13.000 puestos de trabajo. En relación al trimestre precedente, el crecimiento estimado es de un 0,2%.