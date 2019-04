EH Bildu acusa a PNV de intentar "contaminar" sobre su apoyo a los decretos de Sánchez

Publicado 05/04/2019 12:05:16 CET

Dice que los votos de EH Bildu para que "no gobierne el trifachito" serán "gratis, a cambio de nada"

BILBAO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador de EH Bildu Jon Iñarritu ha afirmado que su formación ha apoyado la convalidación el pasado miércoles de los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez porque suponen "una mejora social" y hacer "frente al trifachito".

En este sentido, ha acusado al PNV de intentar "contaminar" diciendo que la coalición soberanista no los respaldaría si había un acuerdo entre el Ejecutivo y los jeltzales, algo "absurdo" porque EH Bildu ya había anunciado su apoyo y la transferencia de competencias "es positiva".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha criticado que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, realizara unas declaraciones "diciendo que EH Bildu habría comunicado, en dos llamadas al Gobierno de Madrid, que si se hacía algún acuerdo con el PNV, nuestro voto sería negativo o no acudiríamos a la votación", algo que, en palabras del senador abertzale, "es un absurdo".

En este sentido, ha subrayado que su formación ya había hecho público previamente que, "a cambio de nada, íbamos a apoyar esos decreto" ya que consideraba que "traían una mejora social y, además, se hacía frente al trifachito".

Por ello, ha censurado que el PNV "intenta contaminar y decir que habíamos hecho ese tipo de chantaje", cuando, además, "el acuerdo que se ha hecho público entre PNV y el Gobierno de Madrid era que, por fin, se transfieran cuatro de las 37 transferencias pendientes, algo que es positivo", aunque "otra cosa es el método de chalaneo que se ha puesto en marcha en estos 40 años para el cumplimiento del Estatuto de Gernika".

A su entender, "queda en evidencia que el PNV está diciendo algo que es falso y ellos sabrán por qué". No obstante, ha afirmado que no cree que Aitor Esteban "esté mintiendo porque sí", sino que "alguien no le ha dicho la verdad" y, teniendo en cuenta su experiencia, "debería haberse dado cuenta".

En cualquier caso, ha subrayado que, "si PNV cree que EH Bildu es su adversario, su enemigo en Madrid, está completamente equivocado". Según ha indicado, EH Bildu ha actuado "con responsabilidad, como en otras ocasiones", al decidir apoyar en la Diputación Permanente del Congreso los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez.

A su entender, al Partido Nacionalista Vasco, "se le ha desmoronado el relato" sobre que EH Bildu "no es determinante en Madrid" y que "nadie quería hablar" con esa formación, por lo que "parece que puede hay cierto pique político".

Por su parte, ha opinado que, aunque PNV y EH Bildu tienen "proyectos diferentes", ante las instituciones europeas y del Estado, "lo inteligente sería trabajar con un mínimo común denominador" en defensa de "la agenda vasca".

En esta línea, ha asegurado que, en la próxima legislatura, los votos de EH Bildu para que "no gobierne el trifachito" serán "gratis, a cambio de nada". No obstante, ha matizado que, para acordar después, se basará en la defensa del "derecho a decidir de esta sociedad como pueblo", el "blindaje" de los derechos sociales y que, "por fin, se llegue a verdadera normalización y pacificación en la solución de las consecuencias postviolencia".

EL VOTO ÚTIL EN LAS EUROPEAS

Por otro lado, ha advertido de que, para "cualquier persona abertzale", "el único voto válido" en los comicios europeos del 26 de mayo "va a ser votar a Josu Juaristi" porque el PNV "no va a tener representación" en el Parlamento europeo".

"No es una buena noticia pero cualquiera que quiera que su voto sea útil en las elecciones europeas, la única lista que va a poder votar va a ser la de EH Bildu", ha apuntado.