EH Bildu asegura que "no le temblará el pulso" a la hora de pedir la dimisión de Darpón si no asume responsabilidades

Publicado 21/07/2018 12:43:12 CET

Afirma que la paralización del nombramiento de una jefa de sección de Osakidetza demuestra que "el amiguismo y el enchufismo es sistemático"

BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha asegurado que la coalición soberanista no dejará que las irregularidades en la OPE de Osakidetza queden en "una serpiente de verano", y ha advertido de que "no le temblará el pulso" a la hora de pedir la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, si no se asumen responsabilidades y se investiga "hasta el final".

Además, se ha referido al hecho de que el Departamento de Salud haya paralizado el nombramiento de una jefa de sección de Angiología y Cirugía Vascular ante sospechas de fraude --en un caso de promoción interna, no enmarcado en la OPE--, después de que Ubera lo denunciara ante la comisión de la Cámara vasca el pasado jueves. En su opinión, es ésta "una muestra perfecta del 'modus operandi' en Osakidetza", donde "el amiguismo y enchufismo" es "algo sistemático".

En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente de la coalición soberanista ha recordado que EH Bildu recibió un anónimo con la imagen de un correo electrónico de una subdirectora de Osakidetza remitido a una profesional de Salud que aspiraba a una jefatura de sección, en el que se le decía "que eligiese a los miembros del Tribunal que la iban a evaluar".

"Es un caso evidente de amiguismo y enchufismo. Quedaba en evidencia que era una muestra perfecta del sistema fraudulento de selección de personal con el que se opera en Osakidetza, que hay que cambiar porque es 'una cultura' que todo el mundo ha ido asimilando", ha apuntado.

En este sentido, cree que "no basta con que ahora se paralice" el nombramiento de la jefa de sección de Angiología y Cirugía Vascular, sino que "tiene que ir hasta el final y depurar responsabilidades porque es evidente que las hay".

En su opinión, es necesario establecer "los principios de igualdad, objetividad y transparencia", además de "garantías de no repetición" de irregularidades. "En cuanto a las responsabilidades, están relacionadas directamente con si existe o no voluntad para realizar un cambio del sistema, para dar una solución definitiva a toda esta cuestión, con independencia de lo que se haga por vía judicial o con independencia de que se repitan los exámenes", ha aseverado.

COMPARECENCIA

Rebeka Ubera cree que, en la comparecencia de Darpón y su equipo del pasado jueves, admitieron que "tienen un problema, que el estudio de Oviedo concluye que hay anomalías, pero, en vez de tomar la iniciativa para investigar cuál es la fuente de esos problemas, intentaron justificar lo bien que lo han hecho".

"Nos dieron un montón de información sobre los trámites burocráticos y el proceso administrativo a la hora de diseñar y dar los pasos en un OPE, pero para escaparse y evitar la transparencia sobre lo que han hecho o han dejado de hacer para investigar dónde está la fuente del problema y si ha habido realmente filtraciones o no de los exámenes", ha añadido.

Para la dirigente de la coalición soberanista, el consejero "se quedó corto" y ha reclamado más información. "Hay que investigar más a fondo, hay que contestar preguntas que quedaron sin contestar y nuestra intención es presentar más iniciativas para que se den respuesta a las preguntas que planteamos", ha indicado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Rebeka Ubera ha destacado que están analizando, tras la comparecencia de Darpón, si promoverán, finalmente, una comisión de investigación. "No lo descartamos. Además, somos el único grupo que puede presentar y registrar en el Parlamento oficialmente la petición de la apertura de una comisión de investigación", ha apuntado.

A su juicio, en esta cuestión "hay que llegar hasta el final" y se debe "aprovechar esta crisis para dar una solución definitiva a este 'modus operandi' en Osakidetza". "No queremos que esto quede en una serpiente de verano e intentaremos solucionar esto definitivamente", ha manifestado.

En esta línea, ha revelado que se han dirigido a EH Bildu "un montón de profesionales de Salud, médicos", que temen que, finalmente, esto quede en nada. "Nosotros les hemos dado la palabra de que nosotros lo intentaremos", ha dicho.

CAMBIO DEL SISTEMA

Ubera ha señalado que, además, habrá que "cambiar el sistema porque no va a valer con la repetición de unos exámenes". "Para repetirlo también se necesitan unas garantías. ¿Si no se toma ninguna medida, se pueden hacer más OPEs?", ha preguntado.

La parlamentaria de EH Bildu ha subrayado que también hay que depurar responsabilidades. "Habrá que ver hasta dónde llegan. Hay que reconocer que hay más que un problema y, si se quiere llegar verdaderamente al final, asumiendo las responsabilidades políticas, lo que hay que hacer es cambiar el sistema, la política del personal, el modelo de contratación, etc", ha insistido.

La representante de EH Bildu ha expresado su temor de que "se utilice la repetición de exámenes para dar carpetazo cuanto antes al asunto y dar por solucionado el tema". "Creemos que eso solo no eso no es una solución", ha destacado.

Ubera ha considerado que "quedarse en la mera repetición de exámenes, sin investigar a fondo", supondría "solo una vía de escape". Además, ha mostrado su apoyo "a los denunciantes del fraude de las oposiciones, a los que Darpón pretende llevar a la Fiscalía". "Consideramos que es grave que el consejero esté más preocupado en llevar a los que han denunciado lo que está pasando ante Fiscalía, en vez de esclarecer lo ocurrido", ha concluido.