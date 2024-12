EH Bildu, "comprometida" a lograr un acuerdo en la Mesa de Salud, pide al Gobierno que se crea "de verdad" el proceso

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera ha afirmado que su coalición sigue "comprometida" con lograr un acuerdo sobre el futuro de la sanidad vasca en la Mesa de Salud, pero ha instado al Gobierno Vasco a "creerse de verdad" el proceso.

Los participantes de la Mesa del Pacto vasco de Salud han fijado el próximo 29 de enero como fecha para cerrar la fase de definición de los principios y valores que servirán de "guía de actuación" en la estrategia a seguir para la mejora de Osakidetza, según ha informado el consejero de Salud, Alberto Martínez.

Tras el encuentro, Ubera ha declarado que el documento que se les ha presentado hoy "no se corresponde con los contenidos del acuerdo de mínimos alcanzado en el diagnóstico". "Parece escrito por alguien ajeno a la Mesa de Salud", ha agregado.

Según ha apuntado, los elementos recogidos en el diagnóstico abren vías para la transformación del sistema público de salud, pero el documento de hoy "es un paso atrás que nos devuelve a la legislatura 2012-16, cuando se diseñaron las políticas que nos han traído a la situación actual".

En este sentido, ha señalado que se habla del marco 'One Health', pero "no lo desarrolla, sino que vuelve a centrar el sistema en la asistencia, en el tratamiento de la enfermedad, y no en el fomento de la salud a partir de los determinantes de la salud". "Es una visión que no compartimos", ha incidido.