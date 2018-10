EH Bildu cree que la amnistía debe ser "una meta", aunque "puede que la sociedad no esté preparada" ahora

Actualizado 02/07/2018 11:48:12 CET

BILBAO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu Unai Urruzuno ha afirmado que el acercamiento de los presos de ETA debe ser "un primer paso" y darse luego "poco a poco un proceso de excarcelación". En este sentido, ha apuntado que, si bien "puede que en este momento la sociedad vasca no esté preparada para un paso de tal magnitud" como la amnistía, no cree que sea una "exigencia extravagante" y debería ser "una de las metas que nos tendríamos que marcar", con "pedagogía, trabajo político y voluntad de convivencia".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Urruzuno ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado, a través de sus declaraciones sobre un cambio en materia de política penitenciaria para los presos de ETA, "una serie de actitudes" que "van en la buena dirección", si bien ha insistido en que "ahora se tienen que materializar".

De este modo, ha reiterado que EH Bildu valorará al nuevo Ejecutivo "por lo que hace, no por lo que dice". Por ello, ha indicado que mantiene la "cautela porque sabemos cómo ha llegado el Gobierno de Sánchez al Gobierno y porque conocemos al PSOE" y también que la "carta de presentación" del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "no podía ser peor" porque, "de las nueve veces que el Estado ha sido sancionado por no investigar torturas, en seis ha sido el juez instructor".

No obstante, ha añadido que ahora "esperamos de una vez por todas las medidas excepcionales" aplicadas a los presos de ETA "poco a poco se vayan levantando y que las declaraciones de Pedro Sánchez se materialicen de una vez y se dé por terminada esta política penitenciaria inhumana".

Por otro lado, el parlamentario de EH Bildu ha considerado que, "si de verdad estamos hablando de convivencia y de un verdadero proceso de paz, no tiene sentido que en estos momentos haya 200 o 300 presos en cárceles el Estado español y francés".

"Un primer paso debe ser el acercamiento de los presos a Euskal Herria, pero luego poco a poco se debe dar un proceso de excarcelación a esos presos", ha defendido.

Según ha indicado, "tenemos presos que han pasado años y años en la cárcel, existen situaciones en las que prácticamente en pocos lugares del mundo se contempla lo que están sufriendo muchas personas en este país, esa situación se debía a un contexto muy concreto y cuando se cambia el contexto se deben dar pasos para que la situación de esas personas vuelva a la normalidad".

"TAMPOCO SE CONTEMPLABA LA DISPERSIÓN"

Preguntado si considera que puede haber un consenso en la sociedad vasca para reclamar la amnistía, ha manifestado que "la sociedad vasca es perfectamente consciente de lo que ha ocurrido durante décadas en este país" y, según ha añadido, "puede que en estos momentos no esté preparada para un paso de tal magnitud, pero hace bastantes años tampoco se contemplaba el fin de la dispersión".

En su opinión, "tampoco es una exigencia que sea extravagante. La sociedad sabe los que ha pasado y con pedagogía, con trabajo político, con voluntad de convivencia, debería ser una de las metas que nos tendríamos que marcar como sociedad".