EH Bildu cree que el Gobierno Vasco hace "marketing" con las directrices de Presupuestos y pide debatir sobre fiscalidad

BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha considerado que el Gobierno vasco hace "marketing" con las directrices que guiarán el diseño del presupuesto de 2023, porque "no es fácil saber qué va a suceder" hasta el momento en el que entren en vigor, y ha insistido en la necesidad de poner en marcha un debate sobre la fiscalidad.

Iriarte se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a las directrices presupuestarias del Ejecutivo presentadas este pasado martes por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que planteará bajo el prisma de mantener "una política presupuestaria tractora y responsable".

"Me parece que es algo de marketing, porque no es sencillo saber qué va a suceder de aquí hasta que esos presupuestos estén en vigor, y decir que van a ser unos prespuestos históricos no es noticia, porque el Gobierno dice lo mismo cada año", ha indicado.

Además, ha señalado que le dan "miedo" las palabras "sostenibilidad y estabilidad" presupuestaria utilizadas por Azpiazu, y le ha preguntado si "vamos a seguir con eso o debemos dar a los ciudadanos los medios para que puedan desarrollar sus proyectos de vida, teniendo en cuenta que la situación es difícil".

En este sentido, ha destacado que la posición de EH Bildu ante la futura negociación presupuestaria "dependerá de lo que necesiten los ciudadanos, de cual sea la situación y de cómo debemos proteger a las personas".

FISCALIDAD

Asimismo, ha reiterado que, teniendo en cuenta lo recaudado por las haciendas forales, "deberíamos plantear un debate sobre la fiscalidad", algo que ha considerado "importante y necesario ante los retos a los que tenemos que hacer frente".

Maddalen Iriarte ha recordado que ya llevaron a la anterior negociación presupuestaria la propuesta de crear una ponencia parlamentaria sobre fiscalidad, "porque es un tema que están estudiando en todo el mundo, y aquí también se debería dar esa reflexión".

Además, ha considerado que, "al igual que hemos hecho en otras cuestiones", los partidos políticos "deberíamos lograr un resultado que sea consecuencia de un amplio debate" también en el tema de la fiscalidad.

"El ejercicio que hemos hecho con expertos y agentes en el acuerdo de educación ha sido muy interesante, y de ahí vino un gran acuerdo. Creo que deberíamos hacer lo mismo en cuestiones que son estratégicas para este país. Sé que nuestro modelo y, por ejemplo, el del PNV no coincidirán, pero puede haber puntos intermedios, y debemos pensar como país y como estado, aunque no lo seamos", ha asegurado.