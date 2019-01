EH Bildu cree que Sánchez prepara un relato para aparecer como "víctima" del fracaso de la legislatura culpando al resto

Actualizado 07/01/2019 12:30:22 CET

Admite que no quiere elecciones generales, pero no apoyará al Gobierno del PSOE "porque sí"

BILBAO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Marian Beitialarrangoitia, cree el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, prepara un relato para aparecer como "víctima" del fracaso de la legislatura culpando a los demás. Además, ha admitido que la coalición soberanista no quiere elecciones generales, pero no apoyará al Gobierno del PSOE "porque sí".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Beitialarrangoitia ha señalado que desconoce si el Gobierno de Sánchez continuará con la legislatura si no saca adelante los Presupuestos Generales del Estado.

En todo caso, ha destacado que, en la actualidad, se está igual que en diciembre, "no se conoce el proyecto de Presupuestos, no ha hablado con nadie y primero habrá que conocer el documento, y saber qué quiere hacer el Gobierno realmente con los que busca". "Tendrá que hablar con las formaciones políticas y también con EH Bildu para que nosotros contemplemos alguna posibilidad", ha apuntado.

A su juicio, "en casi todos las cosas en política marcan el texto y el contexto". "Y es evidente que todo tendrá que ver y habrá que ver qué ocurre en ese periodo que comenzará con la aprobación en enero en el Consejo de Ministros de los Presupuestos y que llevará un debate de más de dos meses, en los que seguramente ocurrirán muchas cosas en política y todas ellas tendrán que ver", ha manifestado.

En este sentido, ha precisado que "mentiría si dijera que solo depende del propio Proyecto de Presupuestos, que también" porque "define la línea política que va a llevar el Gobierno".

La diputada de EH Bildu ha dicho que solo se conoce el acuerdo del Ejecutivo socialista con Podemos. Además, ha dicho que "el PSOE se está preparando a hacer un relato en el que quiere aparecer como víctima". A su juicio, si no, "no se entiende que, si realmente la legislatura depende de los Presupuestos, y si realmente" se pretende que no llegue "esa derecha que lleva mucho tiempo amenazando con una involución democrática", el Ejecutivo no hable con el resto de formaciones.

"Desde luego, no está conversando, quitando con Podemos, con el que ha llegado a un acuerdo, y alguna conversación que dicen haber tenido con el PNV, no han ido más allá", ha indicado. En su opinión, esto "entra en contradicción decir que es tan importante para que la legislatura pueda agotarse porque se dice que es Sánchezs su objetivo, y a la vez, no estar dialogando".

FRACASO

"Por tanto, quizá se pretende que todo esto termine en un fracaso e intentar arrogar ese fracaso al resto, cuando la responsabilidad primera y última de aprobar unos Presupuestos es del Gobierno, que es quien tiene que lograr y obtener los apoyos, y no puede pretender que éstos sean gratos, sin ni siquiera haber conversado sobre la materia", ha subrayado.

Tras admitir que EH Bildu no quiere "un adelanto electoral, más cuando hay otros comicios en ciernes que son importantes, al menos para Euskal Herria, las elecciones municipales y forales, y también las autonómicas, en el caso de Nafarroa, son de vital importancia".

"Seguramente, no le vienen bien a nadie, pero ésa no es suficiente como para que se apoye a un Gobierno porque sí. Se apoyó a Pedro Sánchez para la Presidencia porque era hora de que acabar con la era Rajoy, pero, a partir de ahí, el Gobierno sabía que tenía que ganarse los apoyos y, por tanto, dependerá de su voluntad", ha reiterado. En esta línea, ha insistido en que "no está haciendo nada por tener los apoyos que no tiene un Gobierno en franca minoría".