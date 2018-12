EH Bildu critica que se "aferra a un marco constitucional agotado, en el que no quiere hacer ningún cambio"

Publicado 25/12/2018 13:40:27 CET

La diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha acusado a Su Majestad el Rey Felipe VI de aferrarse a un marco constitucional "agotado, en el que no quiere hacer ningún cambio". "Quiere mantener las cosas como están, aunque 40 años han demostrado que no hay voluntad ni siquiera de desarrollar este propio marco, que no hay una relación de bilateralidad real y que no hay, por tanto, una relación de igual a igual con el Estado", ha denunciado.

Beitialarrangoitia ha comparecido esta mañana en la localidad guipuzcoana de Hernani para valorar el mensaje navideño del Monarca, al que ha señalado que "para que haya convivencia, es necesario el derecho a decidir, que la ciudadanía sea protagonista de las decisiones y, por tanto, pueda decidir sobre su futuro".

Según ha declarado, el Rey Felipe VI se mostró ayer "como lo que es: el máximo representante de un marco constitucional que nos niega a gallegos, catalanes y vascos, nuestro derecho a decidir". "Nos habló de convivencia, con la Constitución en la mano, una Constitución que la ciudadanía vasca no respaldó, que nos niega nuestros derechos civiles y políticos y, por tanto, nos habló de una convivencia que entendemos que no es buena para la ciudadanía", ha criticado.

Frente a ello, ha apostado por una convivencia basada en "la libertad, la igualdad y la justicia social, muy alejada de la visión que dio ayer el Monarca español, muy alejada de la realidad que viven jóvenes, pensionistas o mujeres, y que da la espalda a la demanda mayoritaria de la ciudadanía tanto en Euskal Herria como en Cataluña".

Tras acusar al máximo representante de la Monarquía de aliarse con las tesis de la ultraderecha "más reaccionaria", la dirigente de EH Bildu ha apostado por una "convivencia de futuro que responda a las demandas de la ciudadanía del 78 cuando pidió ruptura, esa ruptura que es igual de necesaria en el 2018 y que también responda a las demandas de la sociedad en la actualidad, que pasa por ser dueña de su futuro, de sus decisiones".

Por último, ha insistido en defender una convivencia "con el derecho a decidir en la base, pero que apueste por la igualdad, por la libertad y la justicia social".