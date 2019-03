EH Bildu cuestiona si la labor de Urkullu con Puigdemont se hizo desde la desconfianza para tener "todo documentado"

Publicado 13/03/2019 9:04:28 CET

BILBAO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de EH Bildu, Marian Beitialarrangoaitia, ha cuestionado que la labor de "intermediador" que el lehendakari, Iñigo Urkullu, realizó con el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se hiciera desde "la desconfianza" para que lo tenga "todo documentado", como ha explicado el presidente del Gobierno vasco.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Beitialarrangoitia, que dejará su escaño en el Congreso para reforzar el área institucional de EH Bildu, ha dicho que desconoce "lo que ambos hablaron, cuáles fueron los diferentes interlocutores y las diferentes realidades que tuvo que valorar aquel día tan difícil" el expresident.

En este sentido, cree que igual "se han llevado demasiado lejos las interpretaciones y las respuestas", y ha indicado que ella entendió que Carles Puigdemont aseguraba que Urkullu "tenía una parte del conocimiento de lo que estaba sucediendo ese día, pero que el único que conoce todas las diderentes realidades que tuvo que valorar" fue el expresident.

A su juicio, esta polémica "flaco favor le hace a la labor que uno y otro han tenido en el 'procés'". "Me llamó muchísimo la atención escuchar de boca del lehendakari que todo está documentado. Cuando tú haces de intermediador o intentas ayudar en un proceso desde la confianza o desde el compromiso, no entiendo por qué necesitas dejar documentados incluso los mensajes que te has enviado mutuamente", ha indicado.

Por ello, ha dicho que no sabe si la labor "se hizo desde la confianza o desde la desconfianza". "Espero que algún día se conozcan más datos para que podamos saber con qué versión nos quedamos", ha manifestado, para señalar que "quiere pensar que hay parte de verdad en ambas afirmaciones", apuntado.

La dirigente de EH Bildu ha advertido de que "flaco favor se haría al proceso catalán intentando todavía confrontar más o crear una confrontación mayor en esta materia, porque no beneficia a nadie".