EH Bildu destaca el acuerdo para atender "una histórica demanda vecinal" y renovar la plaza de Judimendi en Vitoria

Jon Molina - EH BILDU

VITORIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de EH Bildu en Vitoria-Gasteiz ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en los presupuestos vigentes con PSE y PNV, para atender "una histórica demanda vecinal" y renovar la plaza Sefarad del barrio de Judimendi.

En rueda de prensa, su concejal Jon Molina ha detallado que el proyecto conllevará la instalación de una pérgola y la mejora tanto del alumbrado público como de la accesibilidad en la propia plaza, con un presupuesto total de 369.997,58 euros (IVA incluido).

"Esta actuación responde a una histórica demanda vecinal que reclamaba amabilizar el espacio y garantizar más y mejores usos de la plaza, transformándola en un espacio más cómodo para su disfrute por parte de la ciudadanía, y es que esta plaza es uno de los lugares más característicos y utilizados del barrio", ha señalado Molina.

EH Bildu introdujo esta propuesta en el acuerdo presupuestario y, posteriormente, ha definido las actuaciones y los tiempos de las mismas con la propia asociación de vecinos y vecinas del barrio. En este sentido, ha indicado que las obras, que tendrán una duración de cinco meses, se llevarán a cabo una vez hayan pasado las fiestas del barrio (que se celebran en dicha plaza), tal y como se ha acordado con la asociación vecinal.

"Este proyecto se ha elaborado con la propia Asociación de Vecinos y Vecinas Judimendikoak, con quienes se ha consultado y definido el proyecto, los tiempos y los usos de la plaza a remodelar", ha reiterado.

En lo que respecta a la pérgola, la cubierta estará situada en la zona baja de la plaza, en la parte noroeste, y cubrirá parte de las bancadas existentes, permitiendo el juego y el descanso a resguardo de la climatología adversa y, a su vez, no dificulte ni impida los usos que ya se producen en la misma.

ESPACIO ACCESIBLE

También se mejorará la accesibilidad de la plaza eliminando el escalón existente en la zona central, donde se unen las dos bancadas. Este proyecto plantea la demolición del escalón para transformarlo en una superficie con pendiente inclinada, eliminando esa barrera arquitectónica que "tantas quejas ciudadanas" ha suscitado en los últimos años.

Las mejoras de la plaza también se extenderán a las bancadas existentes, que se recubrirán parcialmente con un revestimiento de madera, que buscará aportar calidez y comodidad a las zonas de asiento. Igualmente, el proyecto plantea la renovación de la iluminación del espacio, mejorándolo y modernizándolo.