EH Bildu dice que está "deseando" que "la izquierda a la izquierda del PSOE se recomponga", pero no participará

El diputado de EH Bildu Oskar Matute - EH BILDU

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Oskar Matute, ha asegurado que su partido "no va a obstaculizar, denostar o poner piedras en el difícil camino que tiene por delante la izquierda a la izquierda del PSOE" para "recomponerse", pero ha advertido de que la formación soberanista ni "liderará" ni "participará".

En una entrevista a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Matute ha asegurado que observa a su formación "con los deberes hechos". "Yo creo que EH Bildu, desde que nació, aspiró a ser el frente amplio de la izquierda soberanista e independentista vasca, de todas aquellas personas que creen que Euskal Herria tiene derecho a decidir", ha manifestado.

Según ha añadido, "a las gentes de EH Bildu, como soberanistas e independentistas de izquierda", no les gusta "que nadie, desde fuera de su realidad. les diga cómo hacer las cosas y cómo organizarse".

"En justa reciprocidad. Si a nosotros no nos gusta que nos digan cómo tenemos que organizarnos y hacer las cosas, no vamos a ir a tirarles de las orejas a nadie para decirles cómo tienen que hacerlas", ha añadido.

"RECOMPONERSE"

Oskar Matute ha asegurado que EH Bildu está "deseando que la izquierda a la izquierda del Partido Socialista en el Estado español sea capaz de recomponerse, de reconfigurarse y ofrecer una alternativa que recoja votos para hacer inviable esa posibilidad de gobierno del PP y Vox, o de Vox y del PP".

No obstante, ha advertido de que "esa es una tarea que le corresponde a ellos". "Nosotros no la vamos a obstaculizar, no la vamos a denostar, no vamos a poner piedras en el difícil camino que tienen por delante y vamos a ver cuán difícil es, por la inminencia de las elecciones andaluzas y la irrupción de tres listas que parecen condenadas a no entenderse y a no acordar, pero eso no significa que nosotros tengamos que liderar nada ni participar de nada", ha señalado.

El diputado de la formación soberanista ha insistido en que su "ámbito de actuación es Euskal Herria", donde ha demostrado que es "capaz de hacer propuestas que mejoran tanto la vida de los vascos y las vascas como, por extensión, la de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español en lo que tiene que ver con derechos de la clase trabajadora, con derechos medioambientales, con derechos sociales o laborales".